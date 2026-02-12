





Ο πρώτος ημιτελικός του Sing of Greece 2026 ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όμως το τελικό αποτέλεσμα άφησε περισσότερο προβληματισμό παρά ενθουσιασμό. Ένα show που φιλοδοξεί να επιλέξει τον εκπρόσωπο της Ελλάδας για τη Eurovision, οφείλει να αποπνέει επαγγελματισμό, δυναμική και τηλεοπτική αρτιότητα. Αντί αυτού, παρακολουθήσαμε μία μέτρια παραγωγή, με σοβαρά τεχνικά ζητήματα και εμφανείς αδυναμίες στη σκηνική προσέγγιση.

Το πιο ηχηρό «καμπανάκι» της βραδιάς ήταν η διακοπή σήματος, με τη γνωστή μπλε κάρτα να εμφανίζεται ξαφνικά στις οθόνες των τηλεθεατών. Σε έναν εθνικό τελικό τέτοιου βεληνεκούς, ένα τέτοιο τεχνικό φάουλ δεν μπορεί να περνά απαρατήρητο. Η ροή διακόπηκε, ο ρυθμός χάθηκε και το κοινό έμεινε να αναρωτιέται τι ακριβώς συνέβη.

Στα προβλήματα της βραδιάς προστέθηκαν και εμφανή ζητήματα στον ήχο. Σε αρκετές συμμετοχές, η μίξη δεν ήταν ισορροπημένη, με αποτέλεσμα τα τραγούδια να ακούγονται «βαθιά» και θαμπά, χωρίς καθαρότητα στις φωνές. Σε έναν διαγωνισμό όπου η ερμηνεία και η φωνητική απόδοση παίζουν καθοριστικό ρόλο, τέτοιες αστοχίες αλλοιώνουν την εικόνα των καλλιτεχνών και δεν τους επιτρέπουν να παρουσιάσουν το τραγούδι τους υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Σκηνογραφικά, η επιλογή μίας μικρής σκηνής με μία τεράστια LED οθόνη στο φόντο όχι μόνο δεν βοήθησε, αλλά λειτούργησε εις βάρος των καλλιτεχνών. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν παραμορφώσεις στα πλάνα, με τους τραγουδιστές να «χάνονται» μέσα στο οπτικό αποτέλεσμα. Η σκηνοθεσία δεν κατάφερε να αναδείξει ούτε τις ερμηνείες ούτε τη δυναμική των συμμετοχών, με άτολμα πλάνα και έλλειψη ρυθμού.

Από τα μεγαλύτερα λάθη της παραγωγής ήταν η επιλογή το κοινό να παραμείνει καθιστό. Σε ένα μουσικό show που χρειάζεται παλμό, ενέργεια και αλληλεπίδραση, η απουσία ζωντάνιας από την πλατεία ήταν εμφανής. Το χειροκρότημα έμοιαζε «εγκλωβισμένο», η ατμόσφαιρα ψυχρή και η συνολική εικόνα επίπεδη.

Το Sing of Greece 2026 έχει ακόμη δρόμο μπροστά του και σαφώς περιθώρια βελτίωσης. Όμως, αν θέλει να σταθεί αντάξιο της αποστολής του και να πείσει πως μπορεί να στηρίξει μία διεθνή συμμετοχή, θα χρειαστεί άμεσες διορθωτικές κινήσεις – τόσο σε τεχνικό όσο και σε σκηνοθετικό επίπεδο. Γιατί η Eurovision δεν συγχωρεί προχειρότητες, και ο εθνικός τελικός οφείλει να αποτελεί την καλύτερη «βιτρίνα» της χώρας.

Πηγή: tvnea.com