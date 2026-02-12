2026-02-12 01:59:56
Φωτογραφία για Sing for Greece 2026: Κλείδωσαν οι πρώτες θέσεις εμφάνισης του μεγάλου Τελικού



Ανακοινώθηκαν οι πρώτες θέσεις εμφάνισης για τον μεγάλο Τελικό του “Sing for Greece 2026”, με τη σειρά να διαμορφώνει ήδη τις πρώτες εντυπώσεις και να ανεβάζει την αγωνία ενόψει της βραδιάς που θα κρίνει την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Δείτε αναλυτικά τη σειρά εμφάνισης όπως διαμορφώνεται μέχρι στιγμής:

.sfg-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; margin-top: 15px; } .sfg-table th { background: #111; color: #fff; padding: 10px; text-align: center; font-size: 14px; } .sfg-table td { padding: 10px; text-align: center; border-bottom: 1px solid #ddd; font-size: 14px; } .sfg-table tr:nth-child(even) { background: #f5f5f5; } .sfg-table tr:hover { background: #e9e9e9; transition: 0.3s ease; } Θέση Καλλιτέχνης Τραγούδι 1 STYLIANOS YOU & I 2 — — 3 — — 4 — — 5 Marseaux Χάνομαι 6 — — 7 — — 8 STEFI Europa 9 Rosanna Mailan Άλμα 10 Evangelia Parea 11 — — 12 Akylas Ferto 13 — — 14 Alexandra Sieti The other side

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
DIY Κατασκευές από μεταχειρισμένα - παλιά αντικείμενα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
DIY Κατασκευές από μεταχειρισμένα - παλιά αντικείμενα
Sing For Greece: Αυτοί είναι οι 7 φιναλίστ που διεκδικούν το «εισιτήριο» για την Eurovision 2026
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Sing For Greece: Αυτοί είναι οι 7 φιναλίστ που διεκδικούν το «εισιτήριο» για την Eurovision 2026
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Sing For Greece: Αυτοί είναι οι 7 φιναλίστ που διεκδικούν το «εισιτήριο» για την Eurovision 2026
Sing For Greece: Αυτοί είναι οι 7 φιναλίστ που διεκδικούν το «εισιτήριο» για την Eurovision 2026
Eurovision 2026 - Ferto: Αυτό είναι το απόλυτο φαβορί για να μας εκπροσωπήσει...
Eurovision 2026 - Ferto: Αυτό είναι το απόλυτο φαβορί για να μας εκπροσωπήσει...
Eurovision 2026: Εκρηκτική εμφάνιση στο “Sing for Greece” με την Μαρσώ και το «Χάνομαι»
Eurovision 2026: Εκρηκτική εμφάνιση στο “Sing for Greece” με την Μαρσώ και το «Χάνομαι»
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει με την πρώτη εκπομπή για το 2026
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει με την πρώτη εκπομπή για το 2026
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/2/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision 2026 - Ferto: Αυτό είναι το απόλυτο φαβορί για να μας εκπροσωπήσει...
Eurovision 2026 - Ferto: Αυτό είναι το απόλυτο φαβορί για να μας εκπροσωπήσει...
Eurovision 2026: Εκρηκτική εμφάνιση στο “Sing for Greece” με την Μαρσώ και το «Χάνομαι»
Eurovision 2026: Εκρηκτική εμφάνιση στο “Sing for Greece” με την Μαρσώ και το «Χάνομαι»
Φυσική Στ΄ τάξης - Ενότητα
Φυσική Στ΄ τάξης - Ενότητα "Θερμοκρασία - Θερμότητα" - Φύλλο Εργασίας 3
ΑΝΤ1News: Όταν το δελτίο θυμίζει… σχολική παράδοση
ΑΝΤ1News: Όταν το δελτίο θυμίζει… σχολική παράδοση
Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών στη Βουδαπέστη: Η έναρξη λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Βελιγραδίου-Βουδαπέστης.
Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών στη Βουδαπέστη: Η έναρξη λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Βελιγραδίου-Βουδαπέστης.