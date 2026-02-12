





Ανακοινώθηκαν οι πρώτες θέσεις εμφάνισης για τον μεγάλο Τελικό του “Sing for Greece 2026”, με τη σειρά να διαμορφώνει ήδη τις πρώτες εντυπώσεις και να ανεβάζει την αγωνία ενόψει της βραδιάς που θα κρίνει την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Δείτε αναλυτικά τη σειρά εμφάνισης όπως διαμορφώνεται μέχρι στιγμής:

Θέση Καλλιτέχνης Τραγούδι 1 STYLIANOS YOU & I 2 — — 3 — — 4 — — 5 Marseaux Χάνομαι 6 — — 7 — — 8 STEFI Europa 9 Rosanna Mailan Άλμα 10 Evangelia Parea 11 — — 12 Akylas Ferto 13 — — 14 Alexandra Sieti The other sideΠηγή: tvnea.com