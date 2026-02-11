Μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς στο Sing for Greece χάρισε η Μαρσώ με το τραγούδι «Χάνομαι», καταφέρνοντας να ξεσηκώσει το κοινό και να βάλει… φωτιά στη σκηνή.

Η νεαρή ερμηνεύτρια εμφανίστηκε με έντονη σκηνική παρουσία, δυναμισμό και απόλυτο έλεγχο της σκηνής, παραδίδοντας μια πραγματικά εκρηκτική performance. Από τις πρώτες νότες, το «Χάνομαι» κέρδισε το χειροκρότημα, με το κοινό να ανταποκρίνεται με ενθουσιασμό και ρυθμό.

Το κομμάτι, με σύγχρονο ήχο και έντονο συναίσθημα, ανέδειξε τις φωνητικές δυνατότητες της Μαρσώ, η οποία έδειξε πως δεν ανέβηκε απλώς για να συμμετάσχει, αλλά για να διεκδικήσει με αξιώσεις την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Στα social media, η εμφάνισή της ήδη συζητιέται έντονα, με πολλούς να κάνουν λόγο για μια από τις πιο ολοκληρωμένες παρουσίες του φετινού διαγωνισμού. Το μόνο σίγουρο είναι πως η Μαρσώ με το «Χάνομαι» κατάφερε να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα και να μπει δυναμικά στο παιχνίδι της πρόκρισης και γιατί όχι για την εκπροσώπηση.













Πηγή: tvnea.com