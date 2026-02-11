Αν αγαπάτε τα μεταχειρισμένα - παλιά αντικείμενα κάθε είδους και τις διακοσμήσεις σε vintage ύφος, όχι μόνο στα φυσικά καταστήματα παλαιοπωλείων αλλά και σε αντίστοιχα eshops θα βρείτε πλήθος ...θησαυρών που χωρίς ιδιαίτερο κόπο μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικά ξεχωριστά κομμάτια για το σπίτι.

1.Πορσελάνες

Σερβίτσια φαγητού, φλυτζάνια, διακοσμητικά πιάτα κλπ. Ειδικά τα μεμονωμένα ή τα ελαφρά σπασμένα-φθαρμένα θα τα βρείτε σε πολύ χαμηλές τιμές σε όλα τα παλαιοπωλεία και καταστήματα "δεύτερο χέρι" ειδών σπιτιού και μια από τις πιο εντυπωσιακές χρήσεις για να τα αξιοποιήσετε είναι η κατασκευή ψηφιδωτών, εκμεταλλευόμενοι τα πολύ όμορφα αντικέ σχέδια που τις πιο πολλές φορές διαθέτουν.

Είτε χρησιμοποιήσετε τα σπασμένα κομμάτια σαν ψηφίδες σε τυχαία σειρά, είτε τα "επανασυναρμολογήσετε" με την διαδικασία του ψηφιδωτού στο αρχικό τους σχέδιο, θα δώσουν πολύ ξεχωριστή όψη σε κάθε είδους αντικείμενο. Ιδανικά για ψηφιδωτά πάνω σε απλές πήλινες γλάστρες, δίσκους, κορνίζες-καθρέφτες, αλλά και για μεγαλύτερες κατασκευές όπως ψηφιδωτά τραπέζια.

ΕΔΩ θα βρείτε λεπτομέρειες, πολλές επιμέρους ιδέες και βήμα-βήμα οδηγίες τόσο για την γενική διαδικασία όσο και αυτή της κατασκευής ψηφιδωτών από σπασμένες πορσελάνες.







2.Συρτάρια τυπογραφείου

Από τα είδη που σιγά σιγά εκλείπουν, δεδομένου ότι πρόκειται για αντικείμενα αντίκες που δεν παράγονται πλέον. Είναι τα παλιά ξύλινα συρτάρια (κάσες) μέσα στα οποία γινόταν η στοιχειοθεσία με το χέρι με την τοποθέτηση στα χωρίσματά τους (στοιχειοθήκες) όσων στοιχείων (γράμματα, αριθμοί, σημεία στίξης) περιελάμβανε μια γραμματοσειρά.

Ιδανικά για να τοποθετήσετε μικρά διακοσμητικά ή συλλογές αντικειμένων, για να συγκεντρώσετε π.χ σε ένα τέτοιο συρτάρι που θα τοποθετήσετε στον τοίχο βότσαλα, κοχύλια, παλιά μικρά παιδικά παιχνίδια κλπ. Δείτε εδώ περισσότερες παρόμοιες ιδέες.

3.Μεταλλικοί δίσκοι

Μπορεί να πρόκειται για επάργυρους, μπρούτζινους ή και ανοξείδωτους δίσκους, μεγάλα πιάτα κλπ των οποίων η ποιότητα και η κατάσταση που βρίσκονται δεν ενδιαφέρει. Τα είδη αυτά σε παλαιοπωλεία και καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών δεν κοστίζουν ακριβά, ειδικά αν είναι φθαρμένα και δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν ως έχουν, ενώ διαφέρουν σε σχέση με τα αντίστοιχα οικονομικά που θα βρείτε καινούργια στην αγορά, σε ένα βασικό στοιχείο. Στα σκαλιστά-ανάγλυφα σχέδια που διαθέτουν οι παλιοί κυρίως δίσκοι και που τελικώς μπορούν να δημιουργήσουν ένα πολύ ιδιαίτερο αντικέ ή και πιο μοντέρνου ύφους κομμάτι, ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξετε να τους επεξεργαστείτε.

Με χρώματα κιμωλίας, πατίνες, την τεχνική του decoupage με χαρτιά-χαρτοπετσέτες vintage, ethnic ή μοντέρνων σχεδίων, την τεχνική του κρακελέ, με χρώμα μαυροπίνακα ή μαγνητικό χρώμα, μπορείτε να μετατρέψετε έναν παλιό και φθαρμένο μεταλλικό δίσκο σε έναν εντυπωσιακό δίσκο σερβιρίσματος διακοσμητικό τοίχου, σε πίνακα ανακοινώσεων κλπ.

Για βάψιμο-τεχνικές παλαίωσης και σε μεταλλικά αντικείμενα η χρήση χρωμάτων κιμωλίας δημιουργεί ευκολότερα ένα φυσικό αντικέ "εφέ" στο τελικό αποτέλεσμα, μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν και απλά ακρυλικά χρώματα. ΕΔΩ θα βρείτε πληροφορίες, λεπτομέρειες και οδηγίες για εφαρμογή τεχνικών παλαίωσης.

4.Έπιπλα

Ασφαλώς και ο ...βασιλιάς των ειδών που θα εντοπίσετε σε παλαιοπωλεία και καταστήματα με είδη σπιτιού "δεύτερο χέρι" είναι τα παλιά έπιπλα. Ακόμη και αν δεν πρόκειται για σπάνιες αντίκες αλλά απλώς για έπιπλα περασμένων δεκαετιών κάθε τύπου, μπορούν να μεταμορφωθούν σε πραγματικά αξιοζήλευτα κομμάτια και με κόστος πολύ χαμηλότερο απ΄ότι θα πίστευε κανείς πριν μια σχετική έρευνα αγοράς.

Σε μεγάλα καταστήματα με παλιά είδη θα βρείτε τραπεζάκια, μπουφέδες, συρταριέρες, καρέκλες, γραφεία, σκαμπώ κλπ σε ιδιαίτερα οικονομικές τιμές και ακόμη και με την πιο απλή τεχνική παλαίωσης η όψη τους μπορεί να γίνει πραγματικά εντυπωσιακή, είτε επιλέξετε να διατηρήσετε το vintage - retro στυλ τους είτε τους προσδώσετε πιο μοντέρνα όψη. Κομμάτια αντίκες, χειροποίητα έπιπλα κλπ. με ένα απλό γυάλισμα θα τα χρησιμοποιήσετε και ακριβώς ως έχουν χωρίς καμία επιπλέον επεξεργασία.

5.Παντζούρια

Από τα ...φετίχ όσων αγαπούν τα παλιά αντικείμενα και ασχολούνται γενικά με μετατροπές ξύλινων αντικειμένων.

Ειδικά για τα παλιά λεγόμενα "Γαλλικά" παντζούρια, αποτελούμενα από 2-3 στενά επιμέρους κομμάτια, που είναι όλο και δυσκολότερο να βρεθούν, πραγματικά αξίζει να μπείτε στον κόπο επιδιόρθωσης-βαψίματός τους, ώστε να μπορέσετε να τα αξιοποιήσετε διακοσμητικά με πολλούς τρόπους. Π.χ για να φτιάξετε ένα εντυπωσιακό παραβάν-χώρισμα ή διαφόρων τύπων, επιτοίχιες διακοσμήσεις-κατασκευές για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, κατασκευή επίπλων κλπ. ΕΔΩ βήμα-βήμα οδηγίες και πολλές ιδέες για κατασκευές-διακοσμήσεις με παλιά παντζούρια.

6.Μπαούλα

Μπορείτε να τα μετατρέψετε σε τραπέζια, καθίσματα, κομοδίνα, να τα συμπεριλάβετε σε συνθέσεις ως έπιπλα εισόδου κλπ ενώ ταυτόχρονα το εσωτερικό τους είναι ένα πολύτιμος επιπλέον αποθηκευτικός χώρος για κάθε είδους αντικείμενα.

Είτε πρόκειται για ξύλινα είτε για παλιά μεταλλικά μπαούλα και ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται θα χρειαστούν καθάρισμα και γυάλισμα ή βάψιμο ίσως και αλλαγή του εσωτερικού υφάσματος επένδυσης, οι δε τιμές τους είναι ιδιαίτερα προσιτές.

7.Καρούλια καλωδίων

Το ξύλινο καρούλι καλωδίων που επιμόνως ίσως αναζητάτε για να το μετατρέψετε σε τραπέζι για το μπαλκόνι ή τον κήπο σας, και όχι μόνον, συχνά θα το βρείτε και αυτό σε ένα κατάστημα μεταχειρισμένων - παλαιών ειδών.

Το πλεονέκτημά τους σε σχέση με αυτά που ίσως εντοπίσετε κάπου πεταμένα είναι ότι κατά βάση βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και χωρίς καμιά μετατροπή ή βάψιμο, αν δεν θέλετε να τους αλλάξετε χρώμα, να τους δώσετε παλαιωμένη όψη ή να αντικαταστήσετε την κεντρική τους επιφάνεια με άλλους είδους υλικό. ΕΔΩ θα βρείτε πολλές ιδέες για κατασκευές από ξύλινα καρούλια καλωδίων.

8.Βαλίτσες

Παλαιότερα αποτελούσαν αντικείμενα σχεδόν αποκλειστικά για συλλέκτες, πλέον με πολλούς τρόπους μπορείτε να τις αξιοποιήσετε και στην διακόσμηση του σπιτιού, ειδικά σε χώρους διακοσμημένους σε vintage, retro ή ethnic στυλ.

Ανάλογα με το μέγεθός τους μπορούν να μετατραπούν από ένα ...mini bar για το καθιστικό έως πολύ ιδιαίτερα ...κομοδίνα για το υπνοδωμάτιο. Δείτε και ΕΔΩ πολλές ιδέες για DIY-Κατασκευές από παλιές βαλίτσες.

