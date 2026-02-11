





Πριν από λίγα λεπτά, στη σκηνή του Sing of Greece, παρουσιάστηκε το υποψήφιο τραγούδι για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 και η ατμόσφαιρα πήρε… φωτιά. Ο Ακύλας ερμήνευσε το «Ferto» και κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα και έντονο παλμό μέσα στο στούντιο.

Το «Ferto» θεωρείται ήδη το μεγάλο φαβορί για να σηκώσει το βάρος της ελληνικής συμμετοχής στον φετινό διαγωνισμό, με τη δυναμική του να ξεπερνά τα σύνορα της χώρας. Η συμμετοχή έχει προκαλέσει αίσθηση και στο εξωτερικό, με την Ελλάδα να φιγουράρει μέσα στην πρώτη τριάδα των στοιχημάτων για τη Eurovision 2026.

Η σκηνική παρουσία, η ενέργεια και το ρυθμικό κομμάτι δημιούργησαν ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα, που συζητιέται ήδη έντονα στα social media. Όλα δείχνουν πως η φετινή επιλογή μπορεί να αποτελέσει ένα δυνατό χαρτί για τη χώρα μας στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Ακύλα, μια χάρη… άσε το μικρόφωνο από τα χέρια και πάνε ΦΕΡΤΟ!

Πηγή: tvnea.com