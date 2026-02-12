2026-02-12 01:59:56
Φωτογραφία για Sing For Greece: Αυτοί είναι οι 7 φιναλίστ που διεκδικούν το «εισιτήριο» για την Eurovision 2026

 



Ο Α’ Ημιτελικός του Sing For Greece 2026 ολοκληρώθηκε με έντονο ανταγωνισμό, δυνατές ερμηνείες και αρκετές ανατροπές, καταλήγοντας στους επτά καλλιτέχνες που εξασφάλισαν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό. Εκεί, ένας από αυτούς θα κερδίσει το πολυπόθητο «εισιτήριο» για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη.

Οι καλλιτέχνες που προκρίθηκαν είναι οι:

Rosanna Mailan, Stefi, Evangelia, Marseaux, Akylas, Alexandra Sieti και Stylianos.

Ο φετινός ημιτελικός είχε έντονο παλμό, σύγχρονες σκηνικές προσεγγίσεις και τραγούδια που κινούνταν από την ποπ και την ethnic μέχρι τις πιο ατμοσφαιρικές μπαλάντες, δείχνοντας πως η φετινή ελληνική επιλογή αναζητά ένα τραγούδι με ξεκάθαρη ταυτότητα και ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Κάθε ένας από τους επτά φιναλίστ κατάφερε να ξεχωρίσει για διαφορετικούς λόγους – άλλοι με την εκρηκτική σκηνική τους παρουσία, άλλοι με τη φωνητική τους ωριμότητα και άλλοι με το ραδιοφωνικό potential των τραγουδιών τους. Το επίπεδο του διαγωνισμού κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό, γεγονός που προμηνύει έναν τελικό με αμφίρροπη μάχη.

Ακολουθεί την Παρασκευή ο β' ημιτελικός.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
DIY Κατασκευές από μεταχειρισμένα - παλιά αντικείμενα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
DIY Κατασκευές από μεταχειρισμένα - παλιά αντικείμενα
Sing for Greece 2026: Κλείδωσαν οι πρώτες θέσεις εμφάνισης του μεγάλου Τελικού
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Sing for Greece 2026: Κλείδωσαν οι πρώτες θέσεις εμφάνισης του μεγάλου Τελικού
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Sing for Greece 2026: Κλείδωσαν οι πρώτες θέσεις εμφάνισης του μεγάλου Τελικού
Sing for Greece 2026: Κλείδωσαν οι πρώτες θέσεις εμφάνισης του μεγάλου Τελικού
Eurovision 2026 - Ferto: Αυτό είναι το απόλυτο φαβορί για να μας εκπροσωπήσει...
Eurovision 2026 - Ferto: Αυτό είναι το απόλυτο φαβορί για να μας εκπροσωπήσει...
Eurovision 2026: Εκρηκτική εμφάνιση στο “Sing for Greece” με την Μαρσώ και το «Χάνομαι»
Eurovision 2026: Εκρηκτική εμφάνιση στο “Sing for Greece” με την Μαρσώ και το «Χάνομαι»
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει με την πρώτη εκπομπή για το 2026
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει με την πρώτη εκπομπή για το 2026
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/2/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision 2026 - Ferto: Αυτό είναι το απόλυτο φαβορί για να μας εκπροσωπήσει...
Eurovision 2026 - Ferto: Αυτό είναι το απόλυτο φαβορί για να μας εκπροσωπήσει...
Eurovision 2026: Εκρηκτική εμφάνιση στο “Sing for Greece” με την Μαρσώ και το «Χάνομαι»
Eurovision 2026: Εκρηκτική εμφάνιση στο “Sing for Greece” με την Μαρσώ και το «Χάνομαι»
Φυσική Στ΄ τάξης - Ενότητα
Φυσική Στ΄ τάξης - Ενότητα "Θερμοκρασία - Θερμότητα" - Φύλλο Εργασίας 3
ΑΝΤ1News: Όταν το δελτίο θυμίζει… σχολική παράδοση
ΑΝΤ1News: Όταν το δελτίο θυμίζει… σχολική παράδοση
Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών στη Βουδαπέστη: Η έναρξη λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Βελιγραδίου-Βουδαπέστης.
Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών στη Βουδαπέστη: Η έναρξη λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Βελιγραδίου-Βουδαπέστης.