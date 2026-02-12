Ο Α’ Ημιτελικός του Sing For Greece 2026 ολοκληρώθηκε με έντονο ανταγωνισμό, δυνατές ερμηνείες και αρκετές ανατροπές, καταλήγοντας στους επτά καλλιτέχνες που εξασφάλισαν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό. Εκεί, ένας από αυτούς θα κερδίσει το πολυπόθητο «εισιτήριο» για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη.

Οι καλλιτέχνες που προκρίθηκαν είναι οι:

Rosanna Mailan, Stefi, Evangelia, Marseaux, Akylas, Alexandra Sieti και Stylianos.

Ο φετινός ημιτελικός είχε έντονο παλμό, σύγχρονες σκηνικές προσεγγίσεις και τραγούδια που κινούνταν από την ποπ και την ethnic μέχρι τις πιο ατμοσφαιρικές μπαλάντες, δείχνοντας πως η φετινή ελληνική επιλογή αναζητά ένα τραγούδι με ξεκάθαρη ταυτότητα και ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Κάθε ένας από τους επτά φιναλίστ κατάφερε να ξεχωρίσει για διαφορετικούς λόγους – άλλοι με την εκρηκτική σκηνική τους παρουσία, άλλοι με τη φωνητική τους ωριμότητα και άλλοι με το ραδιοφωνικό potential των τραγουδιών τους. Το επίπεδο του διαγωνισμού κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό, γεγονός που προμηνύει έναν τελικό με αμφίρροπη μάχη.

Ακολουθεί την Παρασκευή ο β' ημιτελικός.

Πηγή: tvnea.com