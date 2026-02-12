2026-02-12 12:50:20
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Happy Day στον Alpha
18.9%
Ώρα Ελλάδος
14.6%
Κοινωνία Ώρα MEGA
14.2%
Σήμερα
13.9%
Καλημέρα Ελλάδα
4.7%
Νωρίς – Νωρίς
2.8%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Super Κατερίνα
16.7%
Αταίριαστοι
13.4%
Το Πρωινό
12.2%
Buongiorno
9.0%
10 Παντού
7.0%
Breakfast@Star
5.7%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
11.6%
Live You
9.2%
Αλήθειες με τη Ζήνα
8.8%
Έκτακτη Επικαιρότητα: Μητσοτάκης – Ερντογάν
6.5%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
4.5%
Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος
3.9%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Deal
16.0%
Live News
13.7%
Οικογενειακές Ιστορίες
12.7%
The Chase
12.3%
Cash or Trash
10.2%
Στούντιο 4
8.6%
Rouk Zouk
6.8%
Τσαχπίνης (ΣΚΑΪ)
5.5%
Καθαρές Κουβέντες
4.2%
5 x 5
2.7%
Το ’χουμε!
1.0%
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Alpha News
13.1%
Star News
11.9%
Mega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
8.9%
ΣΚΑΪ Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
6.4%
ΕΡΤ Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
4.2%
ANT1 News – Κεντρικό Δελτίο
3.5%
PRIME TIME
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Sing for Greece 2026 | Η Κλήρωση
17.7%
Sing for Greece 2026 | Α’ Ημιτελικός
14.4%
Να μ’ αγαπάς
14.9%
Άγιος Έρωτας II
12.3%
Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι
12.1%
Ράδιο Αρβύλα
11.9%
Αλ Τσαντίρι Νιουζ
11.1%
MasterChef 10
10.9%
Grand Hotel
9.0%
Παιχνίδια Εκδίκησης
7.4%
Τότε και Τώρα
6.6%
Real View
0.6%
LATE NIGHT
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Νυχτερινή Καταδίωξη (Star)
12.7%
Νύχτα Αποκαλύψεων
11.4%
Κοινωνία Άνω Κάτω
1.7%
Πηγή: tvnea.com
