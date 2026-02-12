2026-02-12 12:50:20
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company 

.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#c40000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1.2s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center} @media(max-width:600px){ .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Happy Day στον Alpha

18.9%

Ώρα Ελλάδος

14.6%

Κοινωνία Ώρα MEGA

14.2%

Σήμερα

13.9%

Καλημέρα Ελλάδα

4.7%

Νωρίς – Νωρίς

2.8%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Super Κατερίνα

16.7%

Αταίριαστοι

13.4%

Το Πρωινό

12.2%

Buongiorno

9.0%

10 Παντού

7.0%

Breakfast@Star

5.7%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

11.6%

Live You

9.2%

Αλήθειες με τη Ζήνα

8.8%

Έκτακτη Επικαιρότητα: Μητσοτάκης – Ερντογάν

6.5%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

4.5%

Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος

3.9%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Deal

16.0%

Live News

13.7%

Οικογενειακές Ιστορίες

12.7%

The Chase

12.3%

Cash or Trash

10.2%

Στούντιο 4

8.6%

Rouk Zouk

6.8%

Τσαχπίνης (ΣΚΑΪ)

5.5%

Καθαρές Κουβέντες

4.2%

5 x 5

2.7%

Το ’χουμε!

1.0%

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Alpha News

13.1%

Star News

11.9%

Mega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

8.9%

ΣΚΑΪ Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων

6.4%

ΕΡΤ Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

4.2%

ANT1 News – Κεντρικό Δελτίο

3.5%

PRIME TIME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Sing for Greece 2026 | Η Κλήρωση

17.7%

Sing for Greece 2026 | Α’ Ημιτελικός

14.4%

Να μ’ αγαπάς

14.9%

Άγιος Έρωτας II

12.3%

Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι

12.1%

Ράδιο Αρβύλα

11.9%

Αλ Τσαντίρι Νιουζ

11.1%

MasterChef 10

10.9%

Grand Hotel

9.0%

Παιχνίδια Εκδίκησης

7.4%

Τότε και Τώρα

6.6%

Real View

0.6%

LATE NIGHT

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Νυχτερινή Καταδίωξη (Star)

12.7%

Νύχτα Αποκαλύψεων

11.4%

Κοινωνία Άνω Κάτω

1.7%

Πηγή: tvnea.com
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
