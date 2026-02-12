Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Happy Day στον Alpha18.9%Ώρα Ελλάδος14.6%Κοινωνία Ώρα MEGA14.2%Σήμερα13.9%Καλημέρα Ελλάδα4.7%Νωρίς – Νωρίς2.8%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Super Κατερίνα16.7%Αταίριαστοι13.4%Το Πρωινό12.2%Buongiorno9.0%10 Παντού7.0%Breakfast@Star5.7%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις11.6%Live You9.2%Αλήθειες με τη Ζήνα8.8%Έκτακτη Επικαιρότητα: Μητσοτάκης – Ερντογάν6.5%Όπου Υπάρχει Ελλάδα4.5%Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος3.9%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Deal16.0%Live News13.7%Οικογενειακές Ιστορίες12.7%The Chase12.3%Cash or Trash10.2%Στούντιο 48.6%Rouk Zouk6.8%Τσαχπίνης (ΣΚΑΪ)5.5%Καθαρές Κουβέντες4.2%5 x 52.7%Το 'χουμε!1.0%ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Alpha News13.1%Star News11.9%Mega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων8.9%ΣΚΑΪ Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων6.4%ΕΡΤ Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων4.2%ANT1 News – Κεντρικό Δελτίο3.5%PRIME TIMEΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Sing for Greece 2026 | Η Κλήρωση17.7%Sing for Greece 2026 | Α' Ημιτελικός14.4%Να μ' αγαπάς14.9%Άγιος Έρωτας II12.3%Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι12.1%Ράδιο Αρβύλα11.9%Αλ Τσαντίρι Νιουζ11.1%MasterChef 1010.9%Grand Hotel9.0%Παιχνίδια Εκδίκησης7.4%Τότε και Τώρα6.6%Real View0.6%LATE NIGHTΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Νυχτερινή Καταδίωξη (Star)12.7%Νύχτα Αποκαλύψεων11.4%Κοινωνία Άνω Κάτω1.7%Πηγή: tvnea.com