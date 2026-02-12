





Την πρώτη θέση στην απογευματινή ζώνη κατέκτησε το «Deal» με 16,0%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δυναμική. Ακολούθησε το Live News με 13,7%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 12,7% και το The Chase με 12,3%, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό μπλοκ υψηλών επιδόσεων.

Το Cash or Trash σημείωσε 10,2%, κρατώντας διψήφια εικόνα, ενώ το Στούντιο 4 κινήθηκε στο 8,6%. Το Rouk Zouk κατέγραψε 6,8%, με τον Τσαχπίνη (ΣΚΑΪ) στο 5,5% και τις «Καθαρές Κουβέντες» στο 4,2%.

Στα χαμηλά της ζώνης, το 5 x 5 περιορίστηκε στο 2,7%, ενώ το «Το ’χουμε!» κατέγραψε μόλις 1,0%, μένοντας εκτός ανταγωνισμού σε μια ζώνη με έντονες διακυμάνσεις.

Πηγή: tvnea.com