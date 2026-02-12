Μαθηματικά: Η τελική ευθεία πριν από το επαναληπτικό της ερχόμενης Δευτέρας (16/2) επιβάλει ακόμη λίγη εξάσκηση στην ύλη του τεστ (βλέπουμε και τη σχετική ανάρτηση). Αντιγράφουμε, λοιπόν (ή τυπώνουμε και κολλάμε) και λύνουμε στο τετράδιό μας τα παρακάτω προβλήματα ημέρας:1) Η απόσταση Βόλου - Λάρισας στον χάρτη της τάξης είναι 5 εκατοστά (σε ευθεία γραμμή). Αν ο χάρτης έχει κλίμακα 1 προς 500.000, πόσα χιλιόμετρα είναι η πραγματική απόσταση των δύο πόλεων (σε ευθεία γραμμή);Λύση:Απάντηση:2) Τρεις αγρότες αποφάσισαν να ανοίξουν μια γεώτρηση, για να ποτίσουν τα χωράφια τους, η οποία κόστισε συνολικά 9.000 €. Συμφώνησαν να την πληρώσουν ανάλογα με την έκταση του χωραφιού του καθενός. Αν ο 1ος αγρότης είχε 20 στρέμματα, ο 2ος 30 και ο 3ος 10 στρέμματα, πόσα χρήματα αναλογούν στον καθένα;Λύση:Απάντηση:3) Ο κ. Νίκος αγόρασε ένα καινούργιο αυτοκίνητο και συμφώνησε να το πληρώσει σε 60 δόσεις των 144 € η καθεμία. Αν πλήρωνε 96 € σε κάθε δόση, ποιος θα ήταν ο αριθμός των δόσεων; Αν ήθελε να το εξοφλήσει σε 48 δόσεις, πόσα χρήματα θα πλήρωνε σε κάθε δόση;Λύση:Απάντηση:Γεωγραφία: Εξασκούμαστε στο να εντοπίζουμε στον άτλαντά μας τα κυριότερα στοιχεία του κατακόρυφου διαμελισμού της Ευρώπης (όπως κάναμε στην τάξη). Επίσης, διαβάζουμε καλά τα υπογραμμισμένα του 26ου κεφαλαίου "Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης" (συμβουλευόμαστε και την αντίστοιχη ανάρτηση). Τέλος, συμπληρώνουμε την εργασία 1 (σελίδα 38 - Τ.Ε.).Φυσική: Με τη βοήθεια της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ3 "Η θερμότητα διαδίδεται με ακτινοβολία", προτού συμπληρώσουμε την εργασία 3 (σελίδες 57, 58 και 59).

