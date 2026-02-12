2026-02-12 11:37:22
Φωτογραφία για Πέμπτη, 12/2/2026: Εργασίες ημέρας

 



Μαθηματικά: Η τελική ευθεία πριν από το επαναληπτικό της ερχόμενης Δευτέρας (16/2) επιβάλει ακόμη λίγη εξάσκηση στην ύλη του τεστ (βλέπουμε και τη σχετική ανάρτηση). Αντιγράφουμε, λοιπόν (ή τυπώνουμε και κολλάμε) και λύνουμε στο τετράδιό μας τα παρακάτω προβλήματα ημέρας:

1) Η απόσταση Βόλου - Λάρισας στον χάρτη της τάξης είναι 5 εκατοστά (σε ευθεία γραμμή). Αν ο χάρτης έχει κλίμακα 1 προς 500.000, πόσα χιλιόμετρα είναι η πραγματική απόσταση των δύο πόλεων (σε ευθεία γραμμή);

Λύση:

Απάντηση:

2) Τρεις αγρότες αποφάσισαν να ανοίξουν μια γεώτρηση, για να ποτίσουν τα χωράφια τους, η οποία κόστισε συνολικά 9.000 €. Συμφώνησαν να την πληρώσουν ανάλογα με την έκταση του χωραφιού του καθενός. Αν ο 1ος αγρότης είχε 20 στρέμματα, ο 2ος 30 και ο 3ος 10 στρέμματα, πόσα χρήματα αναλογούν στον καθένα;

Λύση:

Απάντηση:


3) Ο κ. Νίκος αγόρασε ένα καινούργιο αυτοκίνητο και συμφώνησε να το πληρώσει σε 60 δόσεις των 144 € η καθεμία. Αν πλήρωνε 96 € σε κάθε δόση, ποιος θα ήταν ο αριθμός των δόσεων; Αν ήθελε να το εξοφλήσει σε 48 δόσεις, πόσα χρήματα θα πλήρωνε σε κάθε δόση;

Λύση:

Απάντηση:

Γεωγραφία: Εξασκούμαστε στο να εντοπίζουμε στον άτλαντά μας τα κυριότερα στοιχεία του κατακόρυφου διαμελισμού της Ευρώπης (όπως κάναμε στην τάξη). Επίσης, διαβάζουμε καλά τα υπογραμμισμένα του 26ου κεφαλαίου "Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης" (συμβουλευόμαστε και την αντίστοιχη ανάρτηση). Τέλος, συμπληρώνουμε την εργασία 1 (σελίδα 38 - Τ.Ε.).

Φυσική: Με τη βοήθεια της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ3 "Η θερμότητα διαδίδεται με ακτινοβολία", προτού συμπληρώσουμε την εργασία 3 (σελίδες 57, 58 και 59).

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ένα προπολεμικό διαμέρισμα 52τμ επιστρέφει στο ...σήμερα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ένα προπολεμικό διαμέρισμα 52τμ επιστρέφει στο ...σήμερα
Απογευματινή ζώνη: «Deal» ξανά στην κορυφή
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή ζώνη: «Deal» ξανά στην κορυφή
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Sing of Greece 2026 – Τεχνικά προβλήματα και εμφανή αδυναμία παραγωγής
Sing of Greece 2026 – Τεχνικά προβλήματα και εμφανή αδυναμία παραγωγής
Sing For Greece: Αυτοί είναι οι 7 φιναλίστ που διεκδικούν το «εισιτήριο» για την Eurovision 2026
Sing For Greece: Αυτοί είναι οι 7 φιναλίστ που διεκδικούν το «εισιτήριο» για την Eurovision 2026
Sing for Greece 2026: Κλείδωσαν οι πρώτες θέσεις εμφάνισης του μεγάλου Τελικού
Sing for Greece 2026: Κλείδωσαν οι πρώτες θέσεις εμφάνισης του μεγάλου Τελικού
Eurovision 2026 - Ferto: Αυτό είναι το απόλυτο φαβορί για να μας εκπροσωπήσει...
Eurovision 2026 - Ferto: Αυτό είναι το απόλυτο φαβορί για να μας εκπροσωπήσει...
Eurovision 2026: Εκρηκτική εμφάνιση στο “Sing for Greece” με την Μαρσώ και το «Χάνομαι»
Eurovision 2026: Εκρηκτική εμφάνιση στο “Sing for Greece” με την Μαρσώ και το «Χάνομαι»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Μετασχηματισμός των θυγατρικών στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου
Ο Μετασχηματισμός των θυγατρικών στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου
Οι ταμειακές δεν καταργούνται, πού πάει η τάση
Οι ταμειακές δεν καταργούνται, πού πάει η τάση
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό Happy Day – Μάχη στο 14% για MEGA και OPEN
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό Happy Day – Μάχη στο 14% για MEGA και OPEN
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά η «Super Κατερίνα» – Δεύτεροι οι «Αταίριαστοι»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά η «Super Κατερίνα» – Δεύτεροι οι «Αταίριαστοι»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για «Αποκαλύψεις»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για «Αποκαλύψεις»