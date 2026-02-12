2026-02-12 12:50:20

Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την εκπομπή «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό, η Φαίη Σκορδά και η ομάδα της άνοιξαν συζήτηση για τα νούμερα τηλεθέασης. Η παρουσιάστρια του «Buongiorno» αποκάλυψε ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας της στον ΣΚΑΪ, το κανάλι δεν ανησυχούσε για τα χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης της εκπομπής της.



«Να πω αυτό που σκέφτηκα; Εγώ πάντως έχω ζήσει το να μου πει κανάλι ότι “δεν μας ενοχλούν τα νούμερα τηλεθέασης, μείνε εδώ και δεν μας νοιάζει τι νούμερα θα κάνεις”. Μιλάω για τον ΣΚΑΪ. Αισθάνομαι ότι οφείλω να το πω», είπε η Φαίη Σκορδά.



Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είπε: «Άλλο εσύ και άλλο ο Τσουρός. Ο ίδιος πλήττει τον εαυτό του, θέλει πάση και θυσία να έχει εκπομπή έστω και αν διαρκεί ένα τέταρτο. Έτσι φαίνεται».



Πηγή: tvnea.com



