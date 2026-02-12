





Η βραδιά ανήκε στο «Sing for Greece 2026 | Η Κλήρωση », που σημείωσε 17,7% και κατέκτησε την κορυφή της prime time. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν και η παρουσία του Sing for Greece 2026 |Α’ Ημιτελικού με 14,4%, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον γύρω από τη διαδικασία επιλογής για τη Eurovision.

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε το «Να μ’ αγαπάς» με 14,9%, ενώ ο «Άγιος Έρωτας II» κατέγραψε 12,3%. Κοντά βρέθηκε και το «Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι» με 12,1%, με το Ράδιο Αρβύλα να σημειώνει 11,9% και το Αλ Τσαντίρι Νιουζ 11,1%.

Το MasterChef 10 κινήθηκε στο 10,9%, το Grand Hotel στο 9,0%, ενώ τα Παιχνίδια Εκδίκησης περιορίστηκαν στο 7,4% και το Τότε και Τώρα στο 6,6%. Ιδιαίτερα χαμηλή επίδοση για το Real View, που κατέγραψε μόλις 0,6%.

Late Night ζώνη:



Στην πρώτη θέση βρέθηκε η «Νυχτερινή Καταδίωξη» (Star) με 12,7%, ακολουθούμενη από τη «Νύχτα Αποκαλύψεων» με 11,4%. Χαμηλά κινήθηκε το «Κοινωνία Άνω Κάτω» με 1,7%, χωρίς ουσιαστική απήχηση στη μεταμεσονύχτια μάχη.

Πηγή: tvnea.com