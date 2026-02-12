Είτε για να "υποστηρίξετε" μια συγκεκριμένη αποκριάτικη στολή είτε και απλώς για να δώσετε με ένα απλό ρούχο την εικόνα ...μασκαρά, ένα εντυπωσιακό αποκριάτικο μακιγιάζ είναι ο πιο απλός τρόπος για το κατορθώσετε.





Ανάλογα με το "θέμα" και τον χρόνο που μπορείτε να αφιερώσετε, ένα τέτοιο μακιγιάζ μπορεί να πάρει από την απλή μορφή ενός εντονότερου από το κανονικό έως την εικόνα κανονικής ...μάσκας και φυσικά όσο ...άπειρες είναι οι επιλογές σε αποκριάτικα κοστούμια-μεταμφιέσεις άλλες τόσες αντίστοιχα και αυτές για το αντίστοιχο μακιγιάζ προσώπου.

Στα πολύ "γεμάτα" και ιδιαίτερα σχέδια, θα χρειαστεί να "σκιτσάρετε" αρχικά με ένα μολύβι ματιών επάνω στο πρόσωπο το βασικό σχήμα-περίγραμμα που στην συνέχεια θα γεμίσετε ανά σημείο με το ανάλογο χρώμα.

Ιδανικά χρώματα και για καρναβαλικό μακιγιάζ είναι οι σκιές, κραγιόν κλπ. δηλαδή είδη-προϊόντα κανονικού μακιγιάζ, όμως ειδικά σε σχέδια που απαιτείται μεγάλη ποσότητα χρώματος κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα ασύμφορο οικονομικά ακόμη και αν χρησιμοποιήσετε προϊόντα μια μέτριας ποιότητας - τιμής.

Για αποκριάτικο μακιγιάζ προσώπου ενηλίκων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τέτοια οικονομικά προϊόντα, αφού πριν τα δοκιμάσετε σε ένα μικρό σημείο για να βεβαιωθείτε ότι έστω και για τις λιγοστές ώρες που θα έρθουν σε επαφή με το δέρμα δεν θα δημιουργούν ερεθισμό, είτε στις "ειδικές" αποκριάτικες μπογιές σε μορφή κρέμας ή στικ που θα βρείτε σε όλα τα καταστήματα με αποκριάτικα είδη.

Και οι δύο αυτές επιλογές είναι εντελώς ακατάλληλες για παιδικά πρόσωπα εκεί θα χρησιμοποιήσετε κανονικά προϊόντα μακιγιάζ καλής ποιότητας ή ειδικά χρώματα για face painting, μη τοξικά που χρησιμοποιούνται και σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία κλπ

Για μακιγιάζ που χρησιμοποιούν μεγάλη ποσότητα από ένα βασικό χρώμα για μεγάλο μέρος του προσώπου π.χ άσπρο, μαύρο, κόκκινο κλπ. μπορείτε να φτιάξετε και τα δικά σας χρώματα χρησιμοποιώντας ως βάση μια κρέμα-λοσιόν γενικής χρήσης όχι ιδιαίτερα παχύρευστη, λίγο κορν φλάουρ και για τον χρωματισμό αντίστοιχης απόχρωσης με χρώματα ζαχαροπλαστικής.

Αναμείξτε την κρέμα-λοσιόν με το κορν φλάουρ έως να δημιουργηθεί ένα μείγμα που θα απλώνεται εύκολα με σφουγγαράκι στο πρόσωπο και προσθέστε υγρό χρώμα ζαχαροπλαστικής έως η απόχρωση να σας ικανοποιεί.



Αν είναι πολύ παχύρευστη προσθέστε ακόμη λίγη λοσιόν-κρέμα, αν είναι αραιή και δεν στέκεται εύκολα στο πρόσωπο προσθέστε λίγο ακόμη κορν φλάουρ, ενώ μπορείτε στο μείγμα να ενσωματώσετε και μια ελάχιστη ποσότητα βαζελίνης που θα κάνει το χρώμα πιο "απαλό" και θα το βοηθήσει να "στέκεται" και να διατηρηθεί πάνω στο πρόσωπο αναλλοίωτο για περισσότερο χρόνο.

Σε πάρα πολλές περιπτώσεις ανάλογα με το ...μεράκι σας ένα αποκριάτικο μακιγιάζ μπορεί να έχει από μόνο του πολύ πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα από μια στολή, ενώ συχνά ένα έντονο μακιγιάζ είναι πρακτικότερο, αφού θα σας δυσκολέψει πολύ λιγότερο από όσο να φοράτε για ώρες αποκριάτικα αξεσουάρ που χωρίς αυτά η μεταμφίεσή σας ...χάνεται όπως π.χ μάσκες, ψεύτικες μύτες, κλπ.

