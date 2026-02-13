2026-02-13 08:27:25
Φωτογραφία για ChatGPT: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΑΝ «ΦΙΛΙΤΡΟ» ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

 



Η OpenAI γνωστοποίησε ότι προχωρά στο λανσάρισμα λειτουργίας πρόβλεψης ηλικίας, με στόχο την αυτόματη αναγνώριση ανήλικων χρηστών του ChatGPT, καθώς η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ετοιμάζεται να ανοίξει τον δρόμο για περιεχόμενο ενηλίκων στο δημοφιλές chatbot.

«Όταν το σύστημα πρόβλεψης ηλικίας εκτιμά ότι ένας λογαριασμός ενδέχεται να ανήκει σε χρήστη κάτω των 18 ετών, το ChatGPT ενεργοποιεί πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας, περιορίζοντας την πρόσβαση σε ευαίσθητο περιεχόμενο», ανέφερε η OpenAI.



Οι χρήστες που θα χαρακτηριστούν λανθασμένα ως ανήλικοι θα έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν πλήρη πρόσβαση, υποβάλλοντας φωτογραφία σέλφι μέσω του Pesona, μιας διαδικτυακής υπηρεσίας ταυτοποίησης.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ 



Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ζεφύρι: 38χρονος συνελήφθη για κλοπή 100 μέτρων σιδηροδρομικού καλωδίου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ζεφύρι: 38χρονος συνελήφθη για κλοπή 100 μέτρων σιδηροδρομικού καλωδίου
ΕΕΤΤ 360°: ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ internet, ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΕΤΤ 360°: ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ internet, ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η κυβέρνηση βρίσκεται σε καλό δρόμο για τη μείωση του κατώτατου ορίου ηλικίας για τους μηχανοδηγούς τρένων στα 18 έτη στη Μεγάλη Βρετανία
Η κυβέρνηση βρίσκεται σε καλό δρόμο για τη μείωση του κατώτατου ορίου ηλικίας για τους μηχανοδηγούς τρένων στα 18 έτη στη Μεγάλη Βρετανία
Διανυκτέρευση φαρμακείων: Πως λειτουργεί στην υπόλοιπη Ευρώπη και πως αποζημιώνεται ως υπηρεσία
Διανυκτέρευση φαρμακείων: Πως λειτουργεί στην υπόλοιπη Ευρώπη και πως αποζημιώνεται ως υπηρεσία
Μπεζ ή γκρι: Πότε λειτουργεί καλύτερα το καθένα στη διακόσμηση
Μπεζ ή γκρι: Πότε λειτουργεί καλύτερα το καθένα στη διακόσμηση
Το θανατηφόρο δυστύχημα στη νότια Ισπανία αμαύρωσε ένα σιδηροδρομικό σύστημα παγκόσμιας κλάσης
Το θανατηφόρο δυστύχημα στη νότια Ισπανία αμαύρωσε ένα σιδηροδρομικό σύστημα παγκόσμιας κλάσης
ΡΑΣ: Πρόστιμα σε ΟΣΕ και Hellenic Train για τα Τέμπη - Σαθρό εκπαιδευτικό σύστημα και σωρεία παραβιάσεων
ΡΑΣ: Πρόστιμα σε ΟΣΕ και Hellenic Train για τα Τέμπη - Σαθρό εκπαιδευτικό σύστημα και σωρεία παραβιάσεων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι αλλάζει στο ωράριο λειτουργίας και γιατί
Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι αλλάζει στο ωράριο λειτουργίας και γιατί
Εκτεταμένα κλεισίματα σιδηροδρομικών γραμμών προκαλούν σημαντικά προβλήματα στις γερμανικές μεταφορές-Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες!
Εκτεταμένα κλεισίματα σιδηροδρομικών γραμμών προκαλούν σημαντικά προβλήματα στις γερμανικές μεταφορές-Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες!
Ψίθυροι ανάμεσα σε ρίζες, φύλλα και αιώνες: Η λυρική επιστήμη των βοτάνων
Ψίθυροι ανάμεσα σε ρίζες, φύλλα και αιώνες: Η λυρική επιστήμη των βοτάνων
Παρουσιάστηκε η βιογραφικά του Μουσικού Λυράρη Βασίλη Σκουλα με την συμμετοχή δυο Δημοσιογράφων Ξηρομεριτων απο τον Αστακό
Παρουσιάστηκε η βιογραφικά του Μουσικού Λυράρη Βασίλη Σκουλα με την συμμετοχή δυο Δημοσιογράφων Ξηρομεριτων απο τον Αστακό
Στο προσκήνιο και πάλι το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη.
Στο προσκήνιο και πάλι το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη.