2026-01-20
Ο Άλβαρο Φερνάντεζ, πρόεδρος της δημόσιας σιδηροδρομικής εταιρείας Renfe, δήλωσε στον ισπανικό δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό RNE ότι και τα δύο τρένα ταξίδευαν πολύ κάτω από το όριο ταχύτητας και «μπορεί να αποκλειστεί το ανθρώπινο λάθος».Από τον  Τζόζεφ Γουίλσονapnews.comΗ σύγκρουση της Κυριακής σκότωσε τουλάχιστον 41 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους, σύμφωνα με αξιωματούχους μέχρι sidirodromikanea
