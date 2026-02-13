2026-02-13 07:10:13

Εξιχνιάστηκε κλοπή 100 μέτρων καλωδίων φωτοσήμανσης από σιδηροδρομικό δίκτυο στο Ζεφύρι, που έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των συρμών και επιβατών. Για την υπόθεση κατηγορείται 38χρονος που συνελήφθη από την Αστυνομία.businessdaily.grΕξιχνιάστηκε υπόθεση διακεκριμένης κλοπής καλωδίων φωτοσήμανσης σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 100 μέτρων, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, έθεσε σε άμεσο κίνδυνο sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ