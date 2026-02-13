2026-02-13 07:10:13
Φωτογραφία για Ζεφύρι: 38χρονος συνελήφθη για κλοπή 100 μέτρων σιδηροδρομικού καλωδίου
Εξιχνιάστηκε κλοπή 100 μέτρων καλωδίων φωτοσήμανσης από σιδηροδρομικό δίκτυο στο Ζεφύρι, που έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των συρμών και επιβατών. Για την υπόθεση κατηγορείται 38χρονος που συνελήφθη από την Αστυνομία.businessdaily.grΕξιχνιάστηκε υπόθεση διακεκριμένης κλοπής καλωδίων φωτοσήμανσης σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 100 μέτρων, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, έθεσε σε άμεσο κίνδυνο sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι αλλάζει στο ωράριο λειτουργίας και γιατί
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι αλλάζει στο ωράριο λειτουργίας και γιατί
ChatGPT: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΑΝ «ΦΙΛΙΤΡΟ» ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ChatGPT: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΑΝ «ΦΙΛΙΤΡΟ» ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ζεφύρι: 38χρονος έκλεψε 100 μέτρα καλώδια φωτοσήμανσης του σιδηροδρομικού δικτύου
Ζεφύρι: 38χρονος έκλεψε 100 μέτρα καλώδια φωτοσήμανσης του σιδηροδρομικού δικτύου
Στο παρεκκλήσιο του σδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης: Μνημόσυνο για τα Θύματα του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος των Τεμπών
Στο παρεκκλήσιο του σδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης: Μνημόσυνο για τα Θύματα του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος των Τεμπών
Τεράστια έκρηξη πύρινης σφαίρας-μανιταριού με φλόγες ύψους 300 μέτρων καταστρέφει τρένο!
Τεράστια έκρηξη πύρινης σφαίρας-μανιταριού με φλόγες ύψους 300 μέτρων καταστρέφει τρένο!
ΟΣΕ: Δεν τίθεται κανένα ζήτημα κατάργησης της συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου στη Δράμα, ούτε κλείνει ο Σιδηροδρομικός Σταθμός.
ΟΣΕ: Δεν τίθεται κανένα ζήτημα κατάργησης της συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου στη Δράμα, ούτε κλείνει ο Σιδηροδρομικός Σταθμός.
Δήλωση τέως Προέδρου ΟΣΕ, Γιάννου Γραμματίδη για το κλείσιμο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Δράμας
Δήλωση τέως Προέδρου ΟΣΕ, Γιάννου Γραμματίδη για το κλείσιμο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Δράμας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Εκτεταμένα κλεισίματα σιδηροδρομικών γραμμών προκαλούν σημαντικά προβλήματα στις γερμανικές μεταφορές-Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες!
Εκτεταμένα κλεισίματα σιδηροδρομικών γραμμών προκαλούν σημαντικά προβλήματα στις γερμανικές μεταφορές-Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες!
Ψίθυροι ανάμεσα σε ρίζες, φύλλα και αιώνες: Η λυρική επιστήμη των βοτάνων
Ψίθυροι ανάμεσα σε ρίζες, φύλλα και αιώνες: Η λυρική επιστήμη των βοτάνων
Παρουσιάστηκε η βιογραφικά του Μουσικού Λυράρη Βασίλη Σκουλα με την συμμετοχή δυο Δημοσιογράφων Ξηρομεριτων απο τον Αστακό
Παρουσιάστηκε η βιογραφικά του Μουσικού Λυράρη Βασίλη Σκουλα με την συμμετοχή δυο Δημοσιογράφων Ξηρομεριτων απο τον Αστακό
Στο προσκήνιο και πάλι το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη.
Στο προσκήνιο και πάλι το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη.
Ζεφύρι: 38χρονος έκλεψε 100 μέτρα καλώδια φωτοσήμανσης του σιδηροδρομικού δικτύου
Ζεφύρι: 38χρονος έκλεψε 100 μέτρα καλώδια φωτοσήμανσης του σιδηροδρομικού δικτύου