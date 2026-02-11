Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Κοινωνία Ώρα MEGA17.1%Happy Day στον Alpha16.2%Ώρα Ελλάδος10.0%Σήμερα8.4%Καλημέρα Ελλάδα5.6%Νωρίς – Νωρίς5.6%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Super Κατερίνα16.3%Αταίριαστοι11.3%Buongiorno10.0%10 Παντού9.6%Το Πρωινό9.1%Breakfast@Star6.3%Πρωινό σε Είδον3.9%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις9.8%Αλήθειες με τη Ζήνα8.9%Όπου Υπάρχει Ελλάδα7.6%Live You6.2%Ώρα για Ψυχαγωγία4.2%Pop Μαγειρική1.7%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Deal IX17.2%The Chase15.1%Τροχός της Τύχης14.9%Live News14.1%Cash or Trash10.8%Rouk Zouk9.5%Διαχωρίζω τη Θέση μου6.9%Στούντιο 46.1%Τούβλα5.9%Καθαρές Κουβέντες5.6%Ηλέκτρα3.8%Το 'χουμε!3.2%5 x 52.7%PRIME TIMEΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Να μ' αγαπάς18.9%MasterChef 1018.3%Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια15.7%Άγιος Έρωτας II15.5%Radio Arvyla14.7%Μια νύχτα μόνο9.9%Grand Hotel9.3%Η Γη της Ελιάς7.8%Survivor7.1%Γιατί ρε πατέρα;4.2%Το Παιδί3.1%Real View1.9%Καλά θα πάει κι αυτό1.7%LATE NIGHTΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54The 2Night Show12.8%Prime Time6.0%Πηγή: tvnea.com