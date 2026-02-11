2026-02-11 11:22:26
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#c40000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1.2s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center} @media(max-width:600px){ .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Κοινωνία Ώρα MEGA
17.1%
Happy Day στον Alpha
16.2%
Ώρα Ελλάδος
10.0%
Σήμερα
8.4%
Καλημέρα Ελλάδα
5.6%
Νωρίς – Νωρίς
5.6%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Super Κατερίνα
16.3%
Αταίριαστοι
11.3%
Buongiorno
10.0%
10 Παντού
9.6%
Το Πρωινό
9.1%
Breakfast@Star
6.3%
Πρωινό σε Είδον
3.9%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
9.8%
Αλήθειες με τη Ζήνα
8.9%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
7.6%
Live You
6.2%
Ώρα για Ψυχαγωγία
4.2%
Pop Μαγειρική
1.7%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Deal IX
17.2%
The Chase
15.1%
Τροχός της Τύχης
14.9%
Live News
14.1%
Cash or Trash
10.8%
Rouk Zouk
9.5%
Διαχωρίζω τη Θέση μου
6.9%
Στούντιο 4
6.1%
Τούβλα
5.9%
Καθαρές Κουβέντες
5.6%
Ηλέκτρα
3.8%
Το ’χουμε!
3.2%
5 x 5
2.7%
PRIME TIME
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Να μ’ αγαπάς
18.9%
MasterChef 10
18.3%
Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια
15.7%
Άγιος Έρωτας II
15.5%
Radio Arvyla
14.7%
Μια νύχτα μόνο
9.9%
Grand Hotel
9.3%
Η Γη της Ελιάς
7.8%
Survivor
7.1%
Γιατί ρε πατέρα;
4.2%
Το Παιδί
3.1%
Real View
1.9%
Καλά θα πάει κι αυτό
1.7%
LATE NIGHT
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
The 2Night Show
12.8%
Prime Time
6.0%
Πηγή: tvnea.com
