2026-02-11 11:22:26
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/2/2026)

 



Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company 

.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#c40000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1.2s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center} @media(max-width:600px){ .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Κοινωνία Ώρα MEGA

17.1%

Happy Day στον Alpha

16.2%

Ώρα Ελλάδος

10.0%

Σήμερα

8.4%

Καλημέρα Ελλάδα

5.6%

Νωρίς – Νωρίς

5.6%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Super Κατερίνα

16.3%

Αταίριαστοι

11.3%

Buongiorno

10.0%

10 Παντού

9.6%

Το Πρωινό

9.1%

Breakfast@Star

6.3%

Πρωινό σε Είδον

3.9%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

9.8%

Αλήθειες με τη Ζήνα

8.9%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

7.6%

Live You

6.2%

Ώρα για Ψυχαγωγία

4.2%

Pop Μαγειρική

1.7%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Deal IX

17.2%

The Chase

15.1%

Τροχός της Τύχης

14.9%

Live News

14.1%

Cash or Trash

10.8%

Rouk Zouk

9.5%

Διαχωρίζω τη Θέση μου

6.9%

Στούντιο 4

6.1%

Τούβλα

5.9%

Καθαρές Κουβέντες

5.6%

Ηλέκτρα

3.8%

Το ’χουμε!

3.2%

5 x 5

2.7%

PRIME TIME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Να μ’ αγαπάς

18.9%

MasterChef 10

18.3%

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια

15.7%

Άγιος Έρωτας II

15.5%

Radio Arvyla

14.7%

Μια νύχτα μόνο

9.9%

Grand Hotel

9.3%

Η Γη της Ελιάς

7.8%

Survivor

7.1%

Γιατί ρε πατέρα;

4.2%

Το Παιδί

3.1%

Real View

1.9%

Καλά θα πάει κι αυτό

1.7%

LATE NIGHT

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

The 2Night Show

12.8%

Prime Time

6.0%

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (10/2/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (10/2/2026)
Prime time ζώνη: «Να μ’ αγαπάς» και MasterChef σε απόσταση αναπνοής
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime time ζώνη: «Να μ’ αγαπάς» και MasterChef σε απόσταση αναπνοής
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει με την πρώτη εκπομπή για το 2026
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει με την πρώτη εκπομπή για το 2026
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» με άνεση μπροστά
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» με άνεση μπροστά
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά με 9,8% – Γενικευμένα χαμηλές πτήσεις
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά με 9,8% – Γενικευμένα χαμηλές πτήσεις
Απογευματινή ζώνη: «Deal» μπροστά – Σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση
Απογευματινή ζώνη: «Deal» μπροστά – Σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση
Prime time ζώνη: «Να μ’ αγαπάς» και MasterChef σε απόσταση αναπνοής
Prime time ζώνη: «Να μ’ αγαπάς» και MasterChef σε απόσταση αναπνοής
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σύγχρονο Σκανδιναβικό ύφος σε εξαιρετικούς συνδυασμούς
Σύγχρονο Σκανδιναβικό ύφος σε εξαιρετικούς συνδυασμούς
Τοποθέτηση του Προέδρου του Π.Φ.Σ., κ. Απόστολου Βαλτά, στην Ημερίδα του ΕΟΦ
Τοποθέτηση του Προέδρου του Π.Φ.Σ., κ. Απόστολου Βαλτά, στην Ημερίδα του ΕΟΦ
Τετάρτη, 11/2/2026: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 11/2/2026: Εργασίες ημέρας
Φάρμακα - ιδιωτική αγορά: Τι θα γίνει με το δεύτερο
Φάρμακα - ιδιωτική αγορά: Τι θα γίνει με το δεύτερο "σπάσιμο" του προϋπολογισμού
Γιατί κατέρρευσε ο ελληνικός σιδηρόδρομος; Η ιστορία της αποτυχίας και η υποχρέωση για ανάταξη
Γιατί κατέρρευσε ο ελληνικός σιδηρόδρομος; Η ιστορία της αποτυχίας και η υποχρέωση για ανάταξη