2026-02-13 12:18:05
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά η «Super Κατερίνα» – Μάχη για τη δεύτερη θέση



Την πρώτη θέση κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 13,9%, διατηρώντας προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Το Πρωινό» με 12,0%, ενώ κοντά κινήθηκε το Buongiorno με 10,6% και οι «Αταίριαστοι» με 10,5%, σε μια ιδιαίτερα κλειστή μάχη για τα διψήφια ποσοστά.

Πιο χαμηλά, το «10 Παντού» σημείωσε 5,7%, το Breakfast@Star 5,4%, ενώ το «Πρωίαν σε Είδον» περιορίστηκε στο 1,6%, μένοντας εκτός ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη ζώνη.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Αποκαλύψεις» – Πτώση για τις υπόλοιπες εκπομπές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Αποκαλύψεις» – Πτώση για τις υπόλοιπες εκπομπές
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρωτιά για «Κοινωνία Ώρα MEGA» – Κοντά το Happy Day
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρωτιά για «Κοινωνία Ώρα MEGA» – Κοντά το Happy Day
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρωτιά για «Κοινωνία Ώρα MEGA» – Κοντά το Happy Day
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρωτιά για «Κοινωνία Ώρα MEGA» – Κοντά το Happy Day
Μεσημεριανή ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Αποκαλύψεις» – Πτώση για τις υπόλοιπες εκπομπές
Μεσημεριανή ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Αποκαλύψεις» – Πτώση για τις υπόλοιπες εκπομπές
Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη κορυφής ανάμεσα σε «Deal» και «Τροχό της Τύχης»
Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη κορυφής ανάμεσα σε «Deal» και «Τροχό της Τύχης»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/2/2026)
Κατερίνα Καινούργιου για Eurovision 2026:: Δεν έχω λόγια… για τη σκηνοθεσία, τον ήχο...
Κατερίνα Καινούργιου για Eurovision 2026:: Δεν έχω λόγια… για τη σκηνοθεσία, τον ήχο...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη κορυφής ανάμεσα σε «Deal» και «Τροχό της Τύχης»
Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη κορυφής ανάμεσα σε «Deal» και «Τροχό της Τύχης»
Prime Time: «Το Σόι Σου» στην κορυφή – Σταθερές επιδόσεις για «Μπαμπάς σ’ αγαπώ» και «MasterChef 10»
Prime Time: «Το Σόι Σου» στην κορυφή – Σταθερές επιδόσεις για «Μπαμπάς σ’ αγαπώ» και «MasterChef 10»
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Πρωτιά για το Star
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Πρωτιά για το Star
Sing for Greece 2026 – Ο Β’ Ημιτελικό, απόψε στις 21:00
Sing for Greece 2026 – Ο Β’ Ημιτελικό, απόψε στις 21:00
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/2/2026)