Την πρώτη θέση κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 13,9%, διατηρώντας προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Το Πρωινό» με 12,0%, ενώ κοντά κινήθηκε το Buongiorno με 10,6% και οι «Αταίριαστοι» με 10,5%, σε μια ιδιαίτερα κλειστή μάχη για τα διψήφια ποσοστά.

Πιο χαμηλά, το «10 Παντού» σημείωσε 5,7%, το Breakfast@Star 5,4%, ενώ το «Πρωίαν σε Είδον» περιορίστηκε στο 1,6%, μένοντας εκτός ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη ζώνη.

