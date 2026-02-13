2026-02-13 12:18:05
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Αποκαλύψεις» – Πτώση για τις υπόλοιπες εκπομπές

Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» με 13,5%, σημειώνοντας σαφές προβάδισμα από τον ανταγωνισμό.

Δεύτερες οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 6,3%, σε αισθητή απόσταση από την πρώτη θέση, ενώ το Live You κατέγραψε 4,9%, χωρίς να καταφέρει να πλησιάσει τα υψηλά ποσοστά.

Στα χαμηλά της ζώνης κινήθηκαν το «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 2,4% και η «Ώρα για Ψυχαγωγία» με 1,9%, σε μια ημέρα με έντονες διαφορές και ξεκάθαρο νικητή.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη κορυφής ανάμεσα σε «Deal» και «Τροχό της Τύχης»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη κορυφής ανάμεσα σε «Deal» και «Τροχό της Τύχης»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά η «Super Κατερίνα» – Μάχη για τη δεύτερη θέση
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά η «Super Κατερίνα» – Μάχη για τη δεύτερη θέση
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρωτιά για «Κοινωνία Ώρα MEGA» – Κοντά το Happy Day
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρωτιά για «Κοινωνία Ώρα MEGA» – Κοντά το Happy Day
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά η «Super Κατερίνα» – Μάχη για τη δεύτερη θέση
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά η «Super Κατερίνα» – Μάχη για τη δεύτερη θέση
Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη κορυφής ανάμεσα σε «Deal» και «Τροχό της Τύχης»
Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη κορυφής ανάμεσα σε «Deal» και «Τροχό της Τύχης»
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Πρωτιά για το Star
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Πρωτιά για το Star
Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για Alpha – Χαμηλή επίδοση για ΑΝΤ1
Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για Alpha – Χαμηλή επίδοση για ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Prime Time: «Το Σόι Σου» στην κορυφή – Σταθερές επιδόσεις για «Μπαμπάς σ’ αγαπώ» και «MasterChef 10»
Prime Time: «Το Σόι Σου» στην κορυφή – Σταθερές επιδόσεις για «Μπαμπάς σ’ αγαπώ» και «MasterChef 10»
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Πρωτιά για το Star
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Πρωτιά για το Star
Sing for Greece 2026 – Ο Β’ Ημιτελικό, απόψε στις 21:00
Sing for Greece 2026 – Ο Β’ Ημιτελικό, απόψε στις 21:00
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/2/2026)
«Διπλό προσκλητήριο» από ΓΑΙΑΟΣΕ σε ιδιώτες για αξιοποίηση Σιδηροδρομικών Σταθμών Λαρίσης (Αθηνών) και Πελοποννήσου .
«Διπλό προσκλητήριο» από ΓΑΙΑΟΣΕ σε ιδιώτες για αξιοποίηση Σιδηροδρομικών Σταθμών Λαρίσης (Αθηνών) και Πελοποννήσου .