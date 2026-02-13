Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» με 13,5%, σημειώνοντας σαφές προβάδισμα από τον ανταγωνισμό.

Δεύτερες οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 6,3%, σε αισθητή απόσταση από την πρώτη θέση, ενώ το Live You κατέγραψε 4,9%, χωρίς να καταφέρει να πλησιάσει τα υψηλά ποσοστά.

Στα χαμηλά της ζώνης κινήθηκαν το «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 2,4% και η «Ώρα για Ψυχαγωγία» με 1,9%, σε μια ημέρα με έντονες διαφορές και ξεκάθαρο νικητή.

Πηγή: tvnea.com