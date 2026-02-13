2026-02-13 12:18:05
Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» με 13,5%, σημειώνοντας σαφές προβάδισμα από τον ανταγωνισμό.
Δεύτερες οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 6,3%, σε αισθητή απόσταση από την πρώτη θέση, ενώ το Live You κατέγραψε 4,9%, χωρίς να καταφέρει να πλησιάσει τα υψηλά ποσοστά.
Στα χαμηλά της ζώνης κινήθηκαν το «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 2,4% και η «Ώρα για Ψυχαγωγία» με 1,9%, σε μια ημέρα με έντονες διαφορές και ξεκάθαρο νικητή.
Πηγή: tvnea.com
