





Ιδιαίτερα ανταγωνιστική ήταν η απογευματινή ζώνη, με το Deal να περνά πρώτο με 18,7%, κρατώντας το προβάδισμα. Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε ο Τροχός της Τύχης με 16,6%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στη συγκεκριμένη ώρα.

Σταθερά ψηλά κινήθηκαν οι Οικογενειακές Ιστορίες με 14,5%, ενώ το The Chase σημείωσε 11,1% και το Cash or Trash 10,8%. Στο ίδιο μπλοκ κινήθηκε και το Live News με 10,7%.

Το Rouk Zouk κατέγραψε 9,6%, ενώ η εκπομπή Αγάπησα μια Πολυθρόνα στον ΣΚΑΪ σημείωσε 6,5%. Το Στούντιο 4 βρέθηκε στο 6,3% και το Διαχωρίζω τη Θέση Μου στο 5,9%, με τις Καθαρές Κουβέντες να ακολουθούν με 5,1%.

Πιο χαμηλά, το 5 x 5 σημείωσε 4,5%, ενώ το Το ’χουμε! περιορίστηκε στο 1,7%, σε μια ζώνη με μεγάλες διακυμάνσεις αλλά έντονο ανταγωνισμό στην κορυφή.

