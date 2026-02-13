2026-02-13 12:18:05
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη κορυφής ανάμεσα σε «Deal» και «Τροχό της Τύχης»



Ιδιαίτερα ανταγωνιστική ήταν η απογευματινή ζώνη, με το Deal  να περνά πρώτο με 18,7%, κρατώντας το προβάδισμα. Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε ο Τροχός της Τύχης με 16,6%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στη συγκεκριμένη ώρα.

Σταθερά ψηλά κινήθηκαν οι Οικογενειακές Ιστορίες με 14,5%, ενώ το The Chase σημείωσε 11,1% και το Cash or Trash 10,8%. Στο ίδιο μπλοκ κινήθηκε και το Live News με 10,7%.

Το Rouk Zouk κατέγραψε 9,6%, ενώ η εκπομπή Αγάπησα μια Πολυθρόνα στον ΣΚΑΪ σημείωσε 6,5%. Το Στούντιο 4 βρέθηκε στο 6,3% και το Διαχωρίζω τη Θέση Μου στο 5,9%, με τις Καθαρές Κουβέντες να ακολουθούν με 5,1%.

Πιο χαμηλά, το 5 x 5 σημείωσε 4,5%, ενώ το Το ’χουμε! περιορίστηκε στο 1,7%, σε μια ζώνη με μεγάλες διακυμάνσεις αλλά έντονο ανταγωνισμό στην κορυφή.



Πηγή: tvnea.com
Prime Time: «Το Σόι Σου» στην κορυφή – Σταθερές επιδόσεις για «Μπαμπάς σ' αγαπώ» και «MasterChef 10»
Prime Time: «Το Σόι Σου» στην κορυφή – Σταθερές επιδόσεις για «Μπαμπάς σ' αγαπώ» και «MasterChef 10»
Μεσημεριανή ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Αποκαλύψεις» – Πτώση για τις υπόλοιπες εκπομπές
Μεσημεριανή ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Αποκαλύψεις» – Πτώση για τις υπόλοιπες εκπομπές
