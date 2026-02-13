2026-02-13 12:18:05
Στην κορυφή της βραδινής ενημέρωσης βρέθηκε το Star News με 14,0%, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό της ημέρας.

Ακολούθησαν τα Mega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με 12,6% και 11,8%, διατηρώντας σταθερή παρουσία στη ζώνη.

Στη συνέχεια, το Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων ΣΚΑΪ σημείωσε 6,7%, ενώ το ANT1 News Κεντρικό Δελτίο κινήθηκε στο 6,2%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το Open News με 3,7% και το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων ΕΡΤ1 με 2,6%.



Πηγή: tvnea.com
