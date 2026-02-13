2026-02-13 12:18:05
Φωτογραφία για Prime Time: «Το Σόι Σου» στην κορυφή – Σταθερές επιδόσεις για «Μπαμπάς σ’ αγαπώ» και «MasterChef 10»
Η βραδινή ζώνη επιβεβαίωσε και πάλι τη δυναμική των σταθερών προγραμμάτων της. Το «Το Σόι Σου. VI» παρέμεινε στην κορυφή με 23,5%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό, ενώ το «Μπαμπάς σ’ αγαπώ» εκμεταλλεύτηκε κυρίως το δυνατό lead-in, καταγράφοντας 17,6% πριν οι τηλεθεατές στραφούν στο «MasterChef 10», που σημείωσε 16,7% και επιβεβαίωσε τη δημοφιλία του.

Το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» κινήθηκε σε καλά επίπεδα με 15,2%, ενώ οι «Άγιος Έρωτας. II» έφτασαν το 12,8%, δείχνοντας σταθερή απήχηση. Τα υπόλοιπα προγράμματα κινήθηκαν σε μέτρια επίπεδα, με το «Ποιός Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος» στο 6,2%, «Το Ανθρωπάκι» στο 7,2% και «Οι Άθικτοι» στο 6,5%. Χαμηλότερα ποσοστά κατέγραψαν η «Η Μούμια Επιστρέφει» με 7,5%, το «Μία Νύχτα Μόνο» με 7,4%, το «To Παιδί» στο 2,9% και το «Real View» στο 1,6%, ενώ το «The Roadshow – Best Of (E)» περιορίστηκε στο 6,0%.

Late Night: «Πρωταγωνιστές» στην κορυφή – Ισχυρή εικόνα για «Ενώπιος Ενωπίω»

Στη late night ζώνη, οι «Πρωταγωνιστές. V» τερμάτισαν πρώτοι με 12,3%, ενώ το «Ενώπιος Ενωπίω» ακολούθησε με 11,7%, καταγράφοντας επίσης θετική εικόνα. Το «Στην Αγκαλιά του Φάνη» κινήθηκε στο 6,7%, ενώ οι «Μπιλάτζ Λιμπερτάντορες» περιορίστηκαν στο 5,5%. Το «Κοινωνία Άνω Κάτω» τερμάτισε με 2,8%, δείχνοντας ότι τα προγράμματα της ζώνης συνεχίζουν να έχουν μεγάλη διαφοροποίηση στην τηλεθέαση.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Πρωτιά για το Star
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Πρωτιά για το Star
Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη κορυφής ανάμεσα σε «Deal» και «Τροχό της Τύχης»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη κορυφής ανάμεσα σε «Deal» και «Τροχό της Τύχης»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Prime Time ζώνη: Δυνατό προβάδισμα για την κλήρωση του «Sing for Greece 2026» – Ψηλά και το «Να μ’ αγαπάς»
Prime Time ζώνη: Δυνατό προβάδισμα για την κλήρωση του «Sing for Greece 2026» – Ψηλά και το «Να μ’ αγαπάς»
Απογευματινή ζώνη: «Deal» ξανά στην κορυφή
Απογευματινή ζώνη: «Deal» ξανά στην κορυφή
Prime time ζώνη: «Να μ’ αγαπάς» και MasterChef σε απόσταση αναπνοής
Prime time ζώνη: «Να μ’ αγαπάς» και MasterChef σε απόσταση αναπνοής
Απογευματινή ζώνη: «Deal» στην κορυφή – Δυναμική παρουσία «Live News» και «Οικογενειακών Ιστοριών»
Απογευματινή ζώνη: «Deal» στην κορυφή – Δυναμική παρουσία «Live News» και «Οικογενειακών Ιστοριών»
Prime Time Ζώνη: «Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή – Ισχυρό «Να Μ’ Αγαπάς» και «MasterChef 10»
Prime Time Ζώνη: «Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή – Ισχυρό «Να Μ’ Αγαπάς» και «MasterChef 10»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Sing for Greece 2026 – Ο Β’ Ημιτελικό, απόψε στις 21:00
Sing for Greece 2026 – Ο Β’ Ημιτελικό, απόψε στις 21:00
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/2/2026)
«Διπλό προσκλητήριο» από ΓΑΙΑΟΣΕ σε ιδιώτες για αξιοποίηση Σιδηροδρομικών Σταθμών Λαρίσης (Αθηνών) και Πελοποννήσου .
«Διπλό προσκλητήριο» από ΓΑΙΑΟΣΕ σε ιδιώτες για αξιοποίηση Σιδηροδρομικών Σταθμών Λαρίσης (Αθηνών) και Πελοποννήσου .
Εκατομμυριούχος Grand Prize Week με έπαθλο 300.000€ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Εκατομμυριούχος Grand Prize Week με έπαθλο 300.000€ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Just the two of us: Αυτά είναι τα 12 ζευγάρια που θα διαγωνιστούν στο show του OPEN
Just the two of us: Αυτά είναι τα 12 ζευγάρια που θα διαγωνιστούν στο show του OPEN