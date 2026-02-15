ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ 00:00 – Εισαγωγή 06:54 – Οι Φιλόσοφοι ως Αντι-σταρ 10:38 – Τα Μαθήματα στο Mathesis 13:36 – Το Νέο Βιβλίο της Ηθικής

19:52 – Σε πιο Στάδιο Βρίσκεται η Συγγραφή 23:52 – Πώς θα Ξεκινήσει από τη Νέα Χρονιά; 25:15 – Θα το Διδάσκουν Θεολόγοι; 26:33 – Μάθημα αντί για Κενό 28:06 – Το Ψήφισμα της Θεολογικής Σχολής 29:26 – Φόβοι και Ανησυχίες - Μια Απάντηση 33:20 – Ηθική στις Θρησκείες 36:14 – Η Καθολικότητα της Ηθικής 38:40 – Απάντηση στον Σύγχρονο Μηδενισμό 40:26 – Ένα Πρότζεκτ Συμπερίληψης 41:57 – Ο Σχετικισμός στην Ηθική και ο Νίτσε 46:00 – Σε τι μας Χρησιμεύει η Φιλοσοφία; 53:01 – Ο Κόσμος Αναζητά την Φιλοσοφία 55:18 – Η Θέση της Θρησκείας και της Επιστήμης 1:02:00 – Σχέση Ηθικής με Μεταφυσική 1:03:22 – Η Εκλαικευμένη Ηθική 1:05:45 – Λογοτεχνία, Κινηματογράφος και Ηθική 1:05:45 – Λογοτεχνία, Κινηματογράφος και Ηθική 1:09:30 – Οι Όροι Ethics and Morality 1:10:20 – Ηθική και Ηθικολογία

