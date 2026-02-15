Τελέστηκε στο παρεκκλήσιο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης το τριετές μνημόσυνο των θυμάτων των Τεμπών. Βίντεο.
2026-02-15 12:57:54
Μέσα σε βαθύ κλίμα θλίψης και οδύνης τελέστηκε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου του Διακόνου, στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, το τριετές μνημόσυνο για τα θύματα του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.Της επιμνημόσυνης δέησης χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, πλαισιωμένος από ιερείς της Μητροπόλεώς του. Πλήθος συγγενών των sidirodromikanea
