2026-02-15 12:57:54
Φωτογραφία για Τελέστηκε στο παρεκκλήσιο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης το τριετές μνημόσυνο των θυμάτων των Τεμπών. Βίντεο.
Μέσα σε βαθύ κλίμα θλίψης και οδύνης τελέστηκε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου του Διακόνου, στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, το τριετές μνημόσυνο για τα θύματα του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.Της επιμνημόσυνης δέησης χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, πλαισιωμένος από ιερείς της Μητροπόλεώς του. Πλήθος συγγενών των sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ισχυρή πρωτιά για «Σαββατοκύριακο με τον Μανέση»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ισχυρή πρωτιά για «Σαββατοκύριακο με τον Μανέση»
Αδριανός Γολέμης: Ο πρώτος Έλληνας σε εκπαίδευση αστροναυτών της ESA
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αδριανός Γολέμης: Ο πρώτος Έλληνας σε εκπαίδευση αστροναυτών της ESA
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Θεσσαλονίκη: Αύριο το μνημόσυνο για τα Θύματα του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος των Τεμπών
Θεσσαλονίκη: Αύριο το μνημόσυνο για τα Θύματα του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος των Τεμπών
Ζεφύρι: 38χρονος συνελήφθη για κλοπή 100 μέτρων σιδηροδρομικού καλωδίου
Ζεφύρι: 38χρονος συνελήφθη για κλοπή 100 μέτρων σιδηροδρομικού καλωδίου
Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι αλλάζει στο ωράριο λειτουργίας και γιατί
Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι αλλάζει στο ωράριο λειτουργίας και γιατί
Ζεφύρι: 38χρονος έκλεψε 100 μέτρα καλώδια φωτοσήμανσης του σιδηροδρομικού δικτύου
Ζεφύρι: 38χρονος έκλεψε 100 μέτρα καλώδια φωτοσήμανσης του σιδηροδρομικού δικτύου
ΟΣΕ: Διαγωνισμός ύψους πάνω από 5 εκατ. ευρώ για τη ριζική ανακαίνιση του ‘’Σταθμού Λαρίσης’’
ΟΣΕ: Διαγωνισμός ύψους πάνω από 5 εκατ. ευρώ για τη ριζική ανακαίνιση του ‘’Σταθμού Λαρίσης’’
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Beat My Guest: Μετά από αναβολές... κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ
Beat My Guest: Μετά από αναβολές... κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ
Prime Time: Πρωτιά για «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» – Απογοητευτική πρεμιέρα για «Just the 2 of Us»
Prime Time: Πρωτιά για «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» – Απογοητευτική πρεμιέρα για «Just the 2 of Us»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Mega Σαββατοκύριακο» στην κορυφή
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Mega Σαββατοκύριακο» στην κορυφή
Νέα σήραγγα 7 δισεκατομμυρίων λιρών θα συνδέσει 2 ευρωπαϊκές χώρες και θα σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ!
Νέα σήραγγα 7 δισεκατομμυρίων λιρών θα συνδέσει 2 ευρωπαϊκές χώρες και θα σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ!
Αγγλία: Σφάλμα σηματοδότησης προκαλεί «χάος» σε σιδηροδρομικό σταθμό.
Αγγλία: Σφάλμα σηματοδότησης προκαλεί «χάος» σε σιδηροδρομικό σταθμό.