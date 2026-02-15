Τα βοηθητικά τραπεζάκια σαλονιού δεν περιορίζονται σε διακοσμητικά ρόλο. Συχνά είναι εκείνα που λύνουν πρακτικά ζητήματα καθημερινότητας: ένα σημείο για να ακουμπήσουμε ένα ποτήρι, το τηλεχειριστήριο, ένα βιβλίο ή ακόμη και το laptop. Ανάλογα με τη διάταξη του χώρου και τον τρόπο που χρησιμοποιείται το καθιστικό, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι που μπορούν να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες ανάγκες χωρίς να επιβαρύνουν οπτικά το σύνολο.

Η επιλογή του κατάλληλου βοηθητικού τραπεζιού δεν σχετίζεται μόνο με τον διαθέσιμο χώρο, αλλά και με τη γενική διάταξη των επίπλων, την απόσταση των καθισμάτων από το κεντρικό τραπεζάκι του σαλονιού και τον τρόπο που χρησιμοποιείται το καθιστικό καθημερινά. Η επιλογή των βοηθητικών τραπεζιών θα πρέπει κυρίως να προσφέρει τη δυνατότητα σε όποιο κάθισμα και αν βρίσκεται κάποιος να έχει άμεση πρόσβαση σε ένα από τα τραπέζια του χώρου.

1. Τραπεζάκια που τοποθετούνται εφαπτόμενα στην άκρη του καναπέ

Αποτελούν από τις πιο διακριτικές λύσεις, καθώς εκμεταλλεύονται τον ήδη υπάρχοντα όγκο του καναπέ και εκτός των κεντρικής τους επιφάνειας, που θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τον καναπέ, μπορεί να διαθέτουν και πρόσθετες. Συνήθως έχουν μικρό βάθος και ασφαλώς για χώρους με ιδιαίτερες απαιτήσεις ένα τέτοιο τραπεζάκι μπορεί να κατασκευαστεί από έναν επιπλοποιό στον κατάλληλο σχεδιασμό και διαστάσεις σε σχέση με τα αντίστοιχα το καναπέ.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε μικρά καθιστικά όπου δεν υπάρχει χώρος για μεγαλύτερα βοηθητικά έπιπλα, αλλά και ιδιαίτερα ευρύχωρα σαλόνια που το κεντρικό τραπέζι απέχει αρκετά τον καναπέ. Προσφέρουν άμεση πρόσβαση χωρίς να απαιτούν μετακίνηση και διατηρούν τη ροή του χώρου ανεμπόδιστη, αρκεί να έχουν το κατάλληλο μέγεθος.

Αισθητικά, ταιριάζουν καλύτερα όταν το υλικό τους συνδυάζεται με κάποιο άλλο στοιχείο του χώρου – για παράδειγμα ξύλο στον ίδιο τόνο με το τραπεζάκι σαλονιού ή μεταλλική λεπτομέρεια που επαναλαμβάνεται σε φωτιστικά ή διακοσμητικά.

2. Μακριά και στενά τραπεζάκια πίσω από τον καναπέ

Τα τραπεζάκια που τοποθετούνται στην πλάτη του καναπέ αποτελούν ιδανική λύση τόσο σε χώρους όπου ο καναπές δεν ακουμπά σε τοίχο αλλά είναι τοποθετημένος ελεύθερα στον χώρο, αλλά και σε σαλόνια που υπάρχει η δυνατότητα ένα τέτοιο έπιπλο να τοποθετηθεί ανάμεσα στον τοίχο και τον καναπέ. Με μεγάλο μήκος και μικρό βάθος, προσφέρουν μεγάλου μήκους επιφάνεια χωρίς να εμποδίζουν την κίνηση στον χώρο, μπορούν να πλαισιωθούν με μπρίζα για φόρτιση συσκευών ή ένα βοηθητικό φωτιστικό ή και να διαθέτουν εσωτερικό χώρο αποθήκευσης.

Για πιο ελαφρύ αποτέλεσμα, ιδανικές είναι οι όσο πιο μικρού βάθους κατασκευές από ξύλο ίδιας απόχρωσης με κάποια από τα υπόλοιπα στοιχεία του χώρου, ενώ το ύψος τους θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με εκείνο της πλάτης του καναπέ.

3. Μετακινούμενα τραπεζάκια τύπου C

Τα τραπεζάκια που «αγκαλιάζουν» το μπράτσο του καναπέ και είναι ιδιαίτερα πρακτικά, ειδικά για μικρούς Χάρη στο σχήμα τους, μπορούν να μετακινηθούν εύκολα και να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε σημείο του καθιστικού χρειάζεται.

Είναι ιδανικά για χρήση laptop, για ένα πρόχειρο γεύμα,ή για περιστασιακή χρήση από παιδιά, χωρίς να απαιτείται μόνιμη εγκατάσταση. Όταν δεν χρησιμοποιούνται, τοποθετούνται διακριτικά στο πλάι, καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο.

Σε σύγχρονα καθιστικά, οι κατασκευές που διαθέτουν και μεταλλικό μέρος σε σε μαύρο ή λευκό λειτουργούν ουδέτερα, ενώ σε πιο ζεστούς χώρους το φυσικό ξύλο είναι πιο ταιριαστό.

4. Σετ nesting τραπεζάκια για μικρούς χώρους

Τα σετ από δύο ή τρία τραπεζάκια που τοποθετούνται το ένα κάτω από το άλλο και προσφέρουν ευελιξία χωρίς μόνιμη δέσμευση χώρου. Το μεγαλύτερο μπορεί να εξυπηρετεί χρήση κεντρικού τραπεζιού στο σαλόνι και όταν και σε όποιο σημείο χρειάζεται μεγαλύτερη επιφάνεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και όλα ταυτόχρονα.

Αποτελούν ιδανική λύση για μικρά καθιστικά ή για χώρους όπου η διάταξη αλλάζει συχνά, και έτσι οι πιο μόνιμες επιλογές είναι δεσμευτικές. Επιτρέπουν πολλαπλά σημεία στήριξης για κάθε είδους αντικείμενα χωρίς να προστίθεται στο χώρο κάποιο πιο ογκώδες έπιπλο.

Αισθητικά, η ομοιομορφία τους τα κάνει και λειτουργούν καλύτερα από όλες παρόμοιες επιλογές με διαφορετικά μικρά τραπέζια.

Tip: Πριν επιλέξετε βοηθητικό τραπεζάκι, μετρήστε το ύψος του καθίσματος του καναπέ. Η επιφάνειά του πρέπει να βρίσκεται περίπου στο ίδιο ή ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο από το τραπεζάκι για άνετη χρήση και οπτική ισορροπία.