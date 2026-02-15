2026-02-15 10:51:18
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ισχυρή πρωτιά για «Σαββατοκύριακο με τον Μανέση»



Η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του Σαββατοκύριακου παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις στην τηλεθέαση. Πρώτο σημείωσε το «Με τον Μάνεση IX» με 16,1%, ενώ το «Χαμογελά και πάλι!» ακολούθησε με 10,7%, επιβεβαιώνοντας σταθερή δυναμική.

Αρκετά χαμηλά κινήθηκε το «Σαββατοκύριακο Παρέα» με 6,9%, δείχνοντας ότι τα ποσοστά παραμένουν προβληματικά, παρά τις όποιες αλλαγές στη δομή της εκπομπής. 

Στη συνέχεια, οι «Δεκατιανοί» βρέθηκαν στο 7,6%, το «Ραντεβού στο ΣΚ» στο 3,9%, ενώ το «Καλημέρα είπαμε;» ολοκλήρωσε τη ζώνη με 3,3%



Πηγή: tvnea.com
