2026-01-12 21:52:24
Φωτογραφία για Γλώσσα Στ΄ τάξης - 6η ενότητα - 3ο Μάθημα
Γενικές πληροφορίες (γλώσσα, θρησκεία) για διάφορα έθνη του κόσμου μπορούμε να πάρουμε από τα κείμενα του 3ου μαθήματος της ενότητας "Η ζωή σε άλλους τόπους". Κάντε "Κλικ στη μάθηση" παρακάτω για να προβάλετε το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό Πορτογαλία (Βικιπαίδεια)

Πορτογαλία (Γ. Σουδίας)

Πορτογαλία (Θ. Αρβανιτίδης)

Η Πορτογαλία ως μέλος της Ε.Ε. (europa.eu)

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης (Γεωγραφία Στ΄)

Ευρωπαϊκή Ένωση (europa.eu)

Η γωνιά μάθησης της Ε.Ε. (europa.eu)

Εθνομουσικολογία (www.mmb.org.gr)

Θρησκείες στον κόσμο (Γ. Σουδίας)

Μεγάλες θρησκείες (Θ. Αρβανιτίδης)

Θρησκείες της Ασίας (users.uoa.gr)

Καταληκτική ορθογραφία ρημάτων (θεωρία-διαδραστικές ασκήσεις) (users.sch.gr)

Πώς περιγράφω έναν τόπο (Θ. Αρβανιτίδης)
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Λιβάδια Ποσειδωνίας κοντά VS μακριά από ιχθυοκαλλιέργειες...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Λιβάδια Ποσειδωνίας κοντά VS μακριά από ιχθυοκαλλιέργειες...
Κύκλος Μελέτης Αγίας Γραφής Τρίτη 13 Ιανουαρίου στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου Αγίου Νικολάου Αστακού.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κύκλος Μελέτης Αγίας Γραφής Τρίτη 13 Ιανουαρίου στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου Αγίου Νικολάου Αστακού.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Χριστουγεννιάτικες στιγμές της τάξης μας
Χριστουγεννιάτικες στιγμές της τάξης μας
Ο Νίκος Ευαγγελάτος αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη: Ένα μάθημα ζωής και δημοσιογραφίας
Ο Νίκος Ευαγγελάτος αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη: Ένα μάθημα ζωής και δημοσιογραφίας
Το ουράνιο ως υπόσχεση προόδου: ένα μάθημα επιστημονικής ιστορίας
Το ουράνιο ως υπόσχεση προόδου: ένα μάθημα επιστημονικής ιστορίας
Μαθηματικά Στ΄ τάξης - Ενότητα Β΄ - Κεφάλαιο 28ο
Μαθηματικά Στ΄ τάξης - Ενότητα Β΄ - Κεφάλαιο 28ο "Ο άγνωστος πολλαπλασιάζεται"
Ο Πρόεδρος του ΙΕΠ Σπυρίδων Δουκάκης για το μάθημα Ηθικής
Ο Πρόεδρος του ΙΕΠ Σπυρίδων Δουκάκης για το μάθημα Ηθικής
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision 2026: Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον πρώτο Ημιτελικό, στις 12 Μαΐου
Eurovision 2026: Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον πρώτο Ημιτελικό, στις 12 Μαΐου
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: «Η Κυβέρνηση δίνει έμφαση στη Θεσσαλονίκη με έργα» Κ.ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα»
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: «Η Κυβέρνηση δίνει έμφαση στη Θεσσαλονίκη με έργα» Κ.ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα»
Δηλώσεις Κωστή Χατζηδάκη και Κωνσταντίνου Γκιουλέκα στη Σίνδο. Βίντεο
Δηλώσεις Κωστή Χατζηδάκη και Κωνσταντίνου Γκιουλέκα στη Σίνδο. Βίντεο
Μαθαίνω - Η σωστή στάση κατά την διάρκεια του ύπνου, βοηθάει στην αποτοξίνωση του εγκεφάλου μας!
Μαθαίνω - Η σωστή στάση κατά την διάρκεια του ύπνου, βοηθάει στην αποτοξίνωση του εγκεφάλου μας!
ΕΟΦ: Οριστική διακοπή κυκλοφορίας για 230 φάρμακα - Έκτακτη εισαγωγή για 23 [κατάλογος]
ΕΟΦ: Οριστική διακοπή κυκλοφορίας για 230 φάρμακα - Έκτακτη εισαγωγή για 23 [κατάλογος]