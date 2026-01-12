2026-01-12 21:52:24

Γενικές πληροφορίες (γλώσσα, θρησκεία) για διάφορα έθνη του κόσμου μπορούμε να πάρουμε από τα κείμενα του 3ου μαθήματος της ενότητας "Η ζωή σε άλλους τόπους". Κάντε "Κλικ στη μάθηση" παρακάτω για να προβάλετε το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό Πορτογαλία (Βικιπαίδεια)



Πορτογαλία (Γ. Σουδίας)



Πορτογαλία (Θ. Αρβανιτίδης)



Η Πορτογαλία ως μέλος της Ε.Ε. (europa.eu)



Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης (Γεωγραφία Στ΄)



Ευρωπαϊκή Ένωση (europa.eu)



Η γωνιά μάθησης της Ε.Ε. (europa.eu)



Εθνομουσικολογία (www.mmb.org.gr)



Θρησκείες στον κόσμο (Γ. Σουδίας)



Μεγάλες θρησκείες (Θ. Αρβανιτίδης)



Θρησκείες της Ασίας (users.uoa.gr)



Καταληκτική ορθογραφία ρημάτων (θεωρία-διαδραστικές ασκήσεις) (users.sch.gr)



Πώς περιγράφω έναν τόπο (Θ. Αρβανιτίδης)



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ