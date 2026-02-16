2026-02-16 09:06:34
Δρ. Κωνσταντίνος Π. Μπαλωμένος

Πολιτικός Επιστήμονας – Διεθνολόγος







Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις αποτελούν διαχρονικά ένα από τα πλέον σύνθετα και ευαίσθητα πεδία της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της Ελλάδας. Η διαχείρισή τους δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα απλής διπλωματικής τακτικής, αλλά βαθιά στρατηγική επιλογή που επηρεάζει τη συνολική γεωπολιτική θέση της χώρας  απέναντι σε μια αναθεωρητική και κατά καιρούς επιθετικής Τουρκίας.....

