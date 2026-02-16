Δρ. Κωνσταντίνος Π. ΜπαλωμένοςΠολιτικός Επιστήμονας – Διεθνολόγος



















Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις αποτελούν διαχρονικά ένα από τα πλέον σύνθετα και ευαίσθητα πεδία της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της Ελλάδας. Η διαχείρισή τους δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα απλής διπλωματικής τακτικής, αλλά βαθιά στρατηγική επιλογή που επηρεάζει τη συνολική γεωπολιτική θέση της χώρας απέναντι σε μια αναθεωρητική και κατά καιρούς επιθετικής Τουρκίας.....

ximeronews

Διαβάστε Περισσότερα...