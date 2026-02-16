ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ. Διεκδικούν από το Δήμο 1.074.275,51 ευρώ. Να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Δημότες . Δημοτικοί Σύμβουλοι ΠΡΑΞΤΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝ. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ
2026-02-16 07:21:26
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.
Είμαι στη διάθεση κάθε Διοικητικής Αρχής, κάθε Ελεγκτικής Αρχής και κάθε Εισαγγελικής Αρχής.
Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής
Μαθηματικός
15-02-2026
ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ.
.....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ