Φωτογραφία για ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ. Διεκδικούν από το Δήμο 1.074.275,51 ευρώ. Να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Δημότες . Δημοτικοί Σύμβουλοι ΠΡΑΞΤΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝ. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ



Η  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

  ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.

Είμαι στη διάθεση κάθε Διοικητικής Αρχής, κάθε Ελεγκτικής Αρχής και κάθε Εισαγγελικής Αρχής. 



 

Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 

Μαθηματικός



15-02-2026

 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ.

.....

