Η ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ ενημερώνει ότι, κατ’ εξαίρεση, οι εντολές τιμολόγησης που αφορούν παραπεμπτικά μηνός Ιανουαρίου θα τιμολογηθούν τμηματικά, στις ακόλουθες χρονικές περιόδους: Α) Φαρμακεία - Δράσεις Παχέος Εντέρου & Παχυσαρκίας: Περίοδος Τιμολόγησης: 17/02/2026 έως και 27/02/2026. Διευκρίνιση: Η παρούσα κατ’ εξαίρεση διαδικασία δεν επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών, οι οποίες θα εκτελεστούν κανονικά εντός της 2ης εβδομάδας του Μαρτίου.