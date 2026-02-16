2026-02-16 09:10:23
Η ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ ενημερώνει ότι, κατ’ εξαίρεση, οι εντολές τιμολόγησης που αφορούν παραπεμπτικά μηνός Ιανουαρίου θα τιμολογηθούν τμηματικά, στις ακόλουθες χρονικές περιόδους: Α) Φαρμακεία - Δράσεις Παχέος Εντέρου & Παχυσαρκίας: Περίοδος Τιμολόγησης: 17/02/2026 έως και 27/02/2026. Διευκρίνιση: Η παρούσα κατ’ εξαίρεση διαδικασία δεν επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών, οι οποίες θα εκτελεστούν κανονικά εντός της 2ης εβδομάδας του Μαρτίου.
Διάλογος και Αποτροπή: Το νέο μοντέλο διαχείρισης των ελληνοτουρκικών σχέσεων – Ανάλυση του Κωνσταντίνου Μπαλωμένου
Πρωινή ενημέρωση: Πρώτο το «Καλημέρα», οριακή μάχη με Mega Σαββατοκύριακο
Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για τον εκπρόσωπο της Eurovision 2026
Eurovision 2026: Ο Ακύλας κερδίζει το Sing for Greece και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα
Farmakopoioi οδηγός: ΦΥΚ ΜΕΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ 16/2/2026
Νέα Θετική Λίστα προς διαβούλευση (02/2026): Τι μπαίνει, τι βγαίνει και τι αλλάζει
Sing for Greece 2026 – Ο Β' Ημιτελικό, απόψε στις 21:00
Η ιστορία ενός μηχανοδηγού τρένου στη Λάσα, στο Ξιζάνγκ της Κίνας.
Ο ΕΘΙΜΟΣ ΜΕ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΟΙ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΝΗΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στις 5:30 το πρωί από σήμερα η έναρξη λειτουργίας.
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ. Διεκδικούν από το Δήμο 1.074.275,51 ευρώ. Να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Δημότες . Δημοτικοί Σύμβουλοι ΠΡΑΞΤΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝ. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ
