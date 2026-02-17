Θρήνος επικρατεί στο MEGA για τον αιφνίδιο θάνατο του φωτογράφου και μοντέρ του καναλιού, Κώστα Κοσμίδη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή μέσα από την εκπομπή «Live News» ο Νίκος Ευαγγελάτος, εμφανώς φορτισμένος, μιλώντας για έναν αγαπητό συνεργάτη και φίλο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο παρουσιαστής, ο 52χρονος επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας μαζί με τον 83χρονο πατέρα του, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία. Υποβλήθηκε σε καρδιογράφημα, ωστόσο –όπως καταγγέλθηκε– δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Έτσι, επιχείρησε να μεταβεί μόνος του με το αυτοκίνητό του σε εφημερεύον νοσηλευτικό ίδρυμα, όμως κατέρρευσε καθ’ οδόν.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος προανήγγειλε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την υπόθεση, κάνοντας λόγο για σοβαρές ευθύνες και αφήνοντας αιχμές για ενδεχόμενες παραλείψεις. «Η έρευνά μας δείχνει πράγματα που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως υπάρχουν ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις.

Η ανακοίνωση του MEGA

Το MEGA αποχαιρετά με βαθιά θλίψη έναν δικό του άνθρωπο.

Ο Κώστας Κοσμίδης, φωτογράφος και μοντέρ του σταθμού, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών, σκορπίζοντας ανείπωτη οδύνη σε συναδέλφους και φίλους. Ήταν ένας επαγγελματίας με συνέπεια και ήθος, ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους για την εργατικότητα, την καλοσύνη και το αίσθημα ευθύνης που τον διέκρινε.

Η οικογένεια του MEGA τον αποχαιρετά συντετριμμένη και εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του.

Πηγή: tvnea.com