2026-02-18 07:52:09
Φωτογραφία για Επαναφορά δρομολογίων από σήμερα στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από από σήμερα Τετάρτη 18/02/2026 αποκαθίσταται η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη.Ως εκ τούτου, τα δρομολόγια 1680, 1681, 1682 και 1683 (Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη) θα πραγματοποιούνται κανονικά με τρένο, σύμφωνα sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Hellenic Train: Διακοπή Κυκλοφορίας στο τμήμα Σίνδος- Θεσσαλονίκη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: Διακοπή Κυκλοφορίας στο τμήμα Σίνδος- Θεσσαλονίκη
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Η γοητεία του γκρι σε 34τμ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Η γοητεία του γκρι σε 34τμ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Επαναφορά δρομολογίων στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο
Hellenic Train: Επαναφορά δρομολογίων στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο
Hellenic Train: Από αύριο καταργήσεις δρομολογίων στη γραμμή Κατάκολο- Πύργος- Ολυμπία - Υποκατάσταση από λεωφορεία.
Hellenic Train: Από αύριο καταργήσεις δρομολογίων στη γραμμή Κατάκολο- Πύργος- Ολυμπία - Υποκατάσταση από λεωφορεία.
Παρουσίαση της επικοινωνιακής στρατηγικής του Π.Φ.Σ. για την επαναφορά των ΦΥΚ στα φαρμακεία της γειτονιάς
Παρουσίαση της επικοινωνιακής στρατηγικής του Π.Φ.Σ. για την επαναφορά των ΦΥΚ στα φαρμακεία της γειτονιάς
Μητσοτάκης: Σημαντικό ορόσημο για τη Γραμμή 4 του Μετρό η εμφάνιση του μετροπόντικα «Αθηνά» στο φρέαρ του Ευαγγελισμού.
Μητσοτάκης: Σημαντικό ορόσημο για τη Γραμμή 4 του Μετρό η εμφάνιση του μετροπόντικα «Αθηνά» στο φρέαρ του Ευαγγελισμού.
Μιτζικός: Να ανακληθεί άμεσα η απόφαση για την αναστολή των δρομολογίων του Τρένου του Πηλίου
Μιτζικός: Να ανακληθεί άμεσα η απόφαση για την αναστολή των δρομολογίων του Τρένου του Πηλίου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τέμπη: Μνήμη και oργή. Η παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο και το βάρος της ευθύνης.
Τέμπη: Μνήμη και oργή. Η παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο και το βάρος της ευθύνης.
Θρήνος στο MEGA για τον άδικο χαμό του Κώστα Κοσμίδη
Θρήνος στο MEGA για τον άδικο χαμό του Κώστα Κοσμίδη
Hellenic Train: Επαναφορά δρομολογίων στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο
Hellenic Train: Επαναφορά δρομολογίων στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο
Hellenic Train: Από αύριο καταργήσεις δρομολογίων στη γραμμή Κατάκολο- Πύργος- Ολυμπία - Υποκατάσταση από λεωφορεία.
Hellenic Train: Από αύριο καταργήσεις δρομολογίων στη γραμμή Κατάκολο- Πύργος- Ολυμπία - Υποκατάσταση από λεωφορεία.
Παναγιώτης Στάθης: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας του
Παναγιώτης Στάθης: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας του