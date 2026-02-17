2026-02-17 23:24:43

Την περασμένη Κυριακή, όσοι βρεθήκαμε στην επιμνημόσυνη δέηση στο παρεκκλήσιο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης για τα θύματα των Τεμπών, νιώσαμε ξανά τη θλίψη, τον πόνο και το σφίξιμο στην καρδιά. Αναλογιστήκαμε τον άδικο χαμό ανθρώπων που ταξίδευαν προς τη Θεσσαλονίκη, αλλά όπως είπε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό sidirodromikanea

