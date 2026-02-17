2026-02-17 20:11:21
Φωτογραφία για Hellenic Train: Από αύριο καταργήσεις δρομολογίων στη γραμμή Κατάκολο- Πύργος- Ολυμπία - Υποκατάσταση από λεωφορεία.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, καταργούνται την Τετάρτη 18/02/2026 τα παρακάτω σιδηροδρομικά δρομολόγια στην γραμμή Κατάκολο- Πύργος- Ολυμπία, λόγω βλάβης τροχαίου υλικού:1380 (Πύργος – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.1381 (Ολυμπία – Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.1382 ( sidirodromikanea
Prime time σε φάση «restart»: Μαζικές ολοκληρώσεις σειρών και νέα στρατηγική για την επόμενη σεζόν
Παναγιώτης Στάθης: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας του
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο Πελόπιο, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Δήμοι Αιγιαλίας και Καλαβρύτων: Θα σύρουν την Hellinic Train στα Δικαστήρια για τον Οδοντωτό
Μητσοτάκης: Σημαντικό ορόσημο για τη Γραμμή 4 του Μετρό η εμφάνιση του μετροπόντικα «Αθηνά» στο φρέαρ του Ευαγγελισμού.
Η ΡΑΣ καλεί ΟΣΕ και Hellenic Train σε συνεννόηση για τον Οδοντωτό: Ωρα αποφάσεων
Θεσσαλονίκη: Αύριο το μνημόσυνο για τα Θύματα του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος των Τεμπών
ANT1: Νέα σύμβαση για υπερσύγχρονο κτιριακό συγκρότημα 167 εκατ. ευρώ – Πότε θα είναι έτοιμο;
Ιταλός πιλότος προσγειώνει αεροπλάνο σε κινούμενο τρένο για πρώτη φορά στον κόσμο!
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο Πελόπιο, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/2/2026)
