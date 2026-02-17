2026-02-17 20:32:51
Φωτογραφία για Hellenic Train: Επαναφορά δρομολογίων στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από την Τετάρτη 18/02/2026 αποκαθίσταται η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη.Ως εκ τούτου, τα δρομολόγια 1680, 1681, 1682 και 1683 (Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη) θα πραγματοποιούνται κανονικά με τρένο, σύμφωνα με τον sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Hellenic Train: Από αύριο καταργήσεις δρομολογίων στη γραμμή Κατάκολο- Πύργος- Ολυμπία - Υποκατάσταση από λεωφορεία.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: Από αύριο καταργήσεις δρομολογίων στη γραμμή Κατάκολο- Πύργος- Ολυμπία - Υποκατάσταση από λεωφορεία.
Θρήνος στο MEGA για τον άδικο χαμό του Κώστα Κοσμίδη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θρήνος στο MEGA για τον άδικο χαμό του Κώστα Κοσμίδη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Από αύριο καταργήσεις δρομολογίων στη γραμμή Κατάκολο- Πύργος- Ολυμπία - Υποκατάσταση από λεωφορεία.
Hellenic Train: Από αύριο καταργήσεις δρομολογίων στη γραμμή Κατάκολο- Πύργος- Ολυμπία - Υποκατάσταση από λεωφορεία.
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο Πελόπιο, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο Πελόπιο, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Δήμοι Αιγιαλίας και Καλαβρύτων: Θα σύρουν την Hellinic Train στα Δικαστήρια για τον Οδοντωτό
Δήμοι Αιγιαλίας και Καλαβρύτων: Θα σύρουν την Hellinic Train στα Δικαστήρια για τον Οδοντωτό
Παρουσίαση της επικοινωνιακής στρατηγικής του Π.Φ.Σ. για την επαναφορά των ΦΥΚ στα φαρμακεία της γειτονιάς
Παρουσίαση της επικοινωνιακής στρατηγικής του Π.Φ.Σ. για την επαναφορά των ΦΥΚ στα φαρμακεία της γειτονιάς
Μητσοτάκης: Σημαντικό ορόσημο για τη Γραμμή 4 του Μετρό η εμφάνιση του μετροπόντικα «Αθηνά» στο φρέαρ του Ευαγγελισμού.
Μητσοτάκης: Σημαντικό ορόσημο για τη Γραμμή 4 του Μετρό η εμφάνιση του μετροπόντικα «Αθηνά» στο φρέαρ του Ευαγγελισμού.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Παναγιώτης Στάθης: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας του
Παναγιώτης Στάθης: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας του
Prime time σε φάση «restart»: Μαζικές ολοκληρώσεις σειρών και νέα στρατηγική για την επόμενη σεζόν
Prime time σε φάση «restart»: Μαζικές ολοκληρώσεις σειρών και νέα στρατηγική για την επόμενη σεζόν
ANT1: Νέα σύμβαση για υπερσύγχρονο κτιριακό συγκρότημα 167 εκατ. ευρώ – Πότε θα είναι έτοιμο;
ANT1: Νέα σύμβαση για υπερσύγχρονο κτιριακό συγκρότημα 167 εκατ. ευρώ – Πότε θα είναι έτοιμο;
Ιταλός πιλότος προσγειώνει αεροπλάνο σε κινούμενο τρένο για πρώτη φορά στον κόσμο!
Ιταλός πιλότος προσγειώνει αεροπλάνο σε κινούμενο τρένο για πρώτη φορά στον κόσμο!
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο Πελόπιο, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο Πελόπιο, λόγω τεχνικού προβλήματος.