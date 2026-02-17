2026-02-17 20:32:51

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από την Τετάρτη 18/02/2026 αποκαθίσταται η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη.Ως εκ τούτου, τα δρομολόγια 1680, 1681, 1682 και 1683 (Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη) θα πραγματοποιούνται κανονικά με τρένο, σύμφωνα με τον sidirodromikanea

