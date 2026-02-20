2026-02-20 11:42:18
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Κυριαρχία «Κοινωνία Ώρα MEGA», ισχυρό δίδυμο στην κορυφή



Ξεκάθαρη πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα MEGA» (20,3%), που σημείωσε την υψηλότερη επίδοση της ζώνης και πέρασε με άνεση μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Σε πολύ κοντινή απόσταση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha» (18,0%), διαμορφώνοντας ένα ισχυρό δίδυμο στην κορυφή με υψηλά ποσοστά.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Σήμερα» (11,1%), διατηρώντας διψήφια επίδοση, ενώ το «Ώρα Ελλάδος» (9,3%) κινήθηκε λίγο χαμηλότερα.

Σημαντική πτώση κατέγραψε το «Καλημέρα Ελλάδα» (5,0%), ενώ την κατάταξη έκλεισε το «Νωρίς – Νωρίς» (3,2%).



Πηγή: tvnea.com
