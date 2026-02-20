2026-02-20 11:42:18
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Κοινωνία Ώρα MEGA
20.3%
Happy Day στον Alpha
18.0%
Σήμερα
11.1%
Ώρα Ελλάδος
9.3%
Καλημέρα Ελλάδα
5.0%
Νωρίς – Νωρίς
3.2%
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Super Κατερίνα
19.4%
Αταίριαστοι
11.6%
Buongiorno
10.3%
Το Πρωινό
7.6%
10 Παντού
5.9%
Πρωίαν σε Είδον
2.6%
Μεσημεριανή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
14.9%
Αλήθειες με τη Ζήνα
10.4%
Ώρα για Ψυχαγωγία
4.7%
Live You
4.0%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
3.3%
Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος
1.7%
Απογευματινή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Live News
15.3%
Deal
14.9%
Τροχός της Τύχης
14.8%
Cash or Trash
11.4%
The Chase
10.5%
Ρουκ Ζουκ
8.8%
5 x 5
7.1%
Διαχωρίζω τη Θέση μου
6.4%
Η Κλεοπάτρα Ήταν Αντώνης
6.2%
Οικογενειακές Ιστορίες
13.0%
Στούντιο 4
4.6%
Καθαρές Κουβέντες
3.4%
Το ’Χουμε!
2.8%
Beat My Guest
1.6%
Prime Time
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Το Σόι Σου – VI
23.0%
Μπαμπά Σ’ Αγαπώ
21.6%
UEFA Europa League: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν
14.6%
MasterChef 10
14.2%
Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
11.1%
Μια Νύχτα Μόνο
9.4%
Survivor
8.5%
Οι Αθώοι
7.7%
Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Special (E)
6.4%
Στην Πίεση
2.2%
Real View
2.7%
Late Night
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Στην Αγκαλιά του Φάνη
10.2%
Αυτοψία
9.6%
The Football Show
6.1%
Βίλατζ Λιμπερταδόρες
4.5%
Κοινωνία Άνω Κάτω
3.6%
Πηγή: tvnea.com
