Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#c40000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1.2s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center} @media(max-width:600px){ .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }Πρωινή Ενημερωτική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Κοινωνία Ώρα MEGA20.3%Happy Day στον Alpha18.0%Σήμερα11.1%Ώρα Ελλάδος9.3%Καλημέρα Ελλάδα5.0%Νωρίς – Νωρίς3.2%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Super Κατερίνα19.4%Αταίριαστοι11.6%Buongiorno10.3%Το Πρωινό7.6%10 Παντού5.9%Πρωίαν σε Είδον2.6%Μεσημεριανή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις14.9%Αλήθειες με τη Ζήνα10.4%Ώρα για Ψυχαγωγία4.7%Live You4.0%Όπου Υπάρχει Ελλάδα3.3%Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος1.7%Απογευματινή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Live News15.3%Deal14.9%Τροχός της Τύχης14.8%Cash or Trash11.4%The Chase10.5%Ρουκ Ζουκ8.8%5 x 57.1%Διαχωρίζω τη Θέση μου6.4%Η Κλεοπάτρα Ήταν Αντώνης6.2%Οικογενειακές Ιστορίες13.0%Στούντιο 44.6%Καθαρές Κουβέντες3.4%Το ’Χουμε!2.8%Beat My Guest1.6%Prime TimeΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Το Σόι Σου – VI23.0%Μπαμπά Σ’ Αγαπώ21.6%UEFA Europa League: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν14.6%MasterChef 1014.2%Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι11.1%Μια Νύχτα Μόνο9.4%Survivor8.5%Οι Αθώοι7.7%Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Special (E)6.4%Στην Πίεση2.2%Real View2.7%Late NightΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Στην Αγκαλιά του Φάνη10.2%Αυτοψία9.6%The Football Show6.1%Βίλατζ Λιμπερταδόρες4.5%Κοινωνία Άνω Κάτω3.6%Πηγή: tvnea.com