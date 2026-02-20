2026-02-20 11:42:18
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/2/2026)

 



Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company 

.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#c40000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1.2s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center} @media(max-width:600px){ .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }

Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Κοινωνία Ώρα MEGA

20.3%

Happy Day στον Alpha

18.0%

Σήμερα

11.1%

Ώρα Ελλάδος

9.3%

Καλημέρα Ελλάδα

5.0%

Νωρίς – Νωρίς

3.2%

Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Super Κατερίνα

19.4%

Αταίριαστοι

11.6%

Buongiorno

10.3%

Το Πρωινό

7.6%

10 Παντού

5.9%

Πρωίαν σε Είδον

2.6%

Μεσημεριανή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

14.9%

Αλήθειες με τη Ζήνα

10.4%

Ώρα για Ψυχαγωγία

4.7%

Live You

4.0%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

3.3%

Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος

1.7%

Απογευματινή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Live News

15.3%

Deal

14.9%

Τροχός της Τύχης

14.8%

Cash or Trash

11.4%

The Chase

10.5%

Ρουκ Ζουκ

8.8%

5 x 5

7.1%

Διαχωρίζω τη Θέση μου

6.4%

Η Κλεοπάτρα Ήταν Αντώνης

6.2%

Οικογενειακές Ιστορίες

13.0%

Στούντιο 4

4.6%

Καθαρές Κουβέντες

3.4%

Το ’Χουμε!

2.8%

Beat My Guest

1.6%

Prime Time

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Το Σόι Σου – VI

23.0%

Μπαμπά Σ’ Αγαπώ

21.6%

UEFA Europa League: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

14.6%

MasterChef 10

14.2%

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

11.1%

Μια Νύχτα Μόνο

9.4%

Survivor

8.5%

Οι Αθώοι

7.7%

Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Special (E)

6.4%

Στην Πίεση

2.2%

Real View

2.7%

Late Night

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Στην Αγκαλιά του Φάνη

10.2%

Αυτοψία

9.6%

The Football Show

6.1%

Βίλατζ Λιμπερταδόρες

4.5%

Κοινωνία Άνω Κάτω

3.6%

Πηγή: tvnea.com
