Στην κορυφή της ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα» (19,4%), σημειώνοντας καθαρό προβάδισμα και αφήνοντας σε σημαντική απόσταση τον ανταγωνισμό.

Για τη δεύτερη θέση διαμορφώθηκε ανταγωνιστικό σκηνικό, με τους «Αταίριαστους» (11,6%) να περνούν μπροστά, ενώ το «Buongiorno» (10,3%) ακολούθησε σε κοντινή απόσταση.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Το Πρωινό» (7,6%), χωρίς να μπορέσει να απειλήσει την τριάδα της κορυφής, ενώ το «10 Παντού» (5,9%) παρέμεινε σε μεσαία επίπεδα.

Την κατάταξη έκλεισε το «Πρωίαν σε Είδον» (2,6%), με χαμηλότερη απήχηση σε σχέση με τα υπόλοιπα προγράμματα της ζώνης.

