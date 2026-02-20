2026-02-20 11:42:18
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Άνετη πρωτιά για τη «Super Κατερίνα», μάχη για τη δεύτερη θέση

 



Στην κορυφή της ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα» (19,4%), σημειώνοντας καθαρό προβάδισμα και αφήνοντας σε σημαντική απόσταση τον ανταγωνισμό.

Για τη δεύτερη θέση διαμορφώθηκε ανταγωνιστικό σκηνικό, με τους «Αταίριαστους» (11,6%) να περνούν μπροστά, ενώ το «Buongiorno» (10,3%) ακολούθησε σε κοντινή απόσταση.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Το Πρωινό» (7,6%), χωρίς να μπορέσει να απειλήσει την τριάδα της κορυφής, ενώ το «10 Παντού» (5,9%) παρέμεινε σε μεσαία επίπεδα.

Την κατάταξη έκλεισε το «Πρωίαν σε Είδον» (2,6%), με χαμηλότερη απήχηση σε σχέση με τα υπόλοιπα προγράμματα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή Ζώνη: Σταθερά μπροστά οι «Αποκαλύψεις»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή Ζώνη: Σταθερά μπροστά οι «Αποκαλύψεις»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Κυριαρχία «Κοινωνία Ώρα MEGA», ισχυρό δίδυμο στην κορυφή
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Κυριαρχία «Κοινωνία Ώρα MEGA», ισχυρό δίδυμο στην κορυφή
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Κυριαρχία «Κοινωνία Ώρα MEGA», ισχυρό δίδυμο στην κορυφή
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Κυριαρχία «Κοινωνία Ώρα MEGA», ισχυρό δίδυμο στην κορυφή
Μεσημεριανή Ζώνη: Σταθερά μπροστά οι «Αποκαλύψεις»
Μεσημεριανή Ζώνη: Σταθερά μπροστά οι «Αποκαλύψεις»
Απογευματινή Ζώνη: Οριακή μάχη κορυφής με «Live News» μπροστά
Απογευματινή Ζώνη: Οριακή μάχη κορυφής με «Live News» μπροστά
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/2/2026)
Prime Time: Απόλυτη κυριαρχία «Το Σόι Σου» - Late Night: Πρωτιά για «Στην Αγκαλιά του Φάνη»
Prime Time: Απόλυτη κυριαρχία «Το Σόι Σου» - Late Night: Πρωτιά για «Στην Αγκαλιά του Φάνη»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή Ζώνη: Οριακή μάχη κορυφής με «Live News» μπροστά
Απογευματινή Ζώνη: Οριακή μάχη κορυφής με «Live News» μπροστά
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/2/2026)
Prime Time: Απόλυτη κυριαρχία «Το Σόι Σου» - Late Night: Πρωτιά για «Στην Αγκαλιά του Φάνη»
Prime Time: Απόλυτη κυριαρχία «Το Σόι Σου» - Late Night: Πρωτιά για «Στην Αγκαλιά του Φάνη»
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/2/2026)
Πέθανε ο Έρικ Ντέιν σε ηλικία 53 ετών μετά από μάχη με την ALS
Πέθανε ο Έρικ Ντέιν σε ηλικία 53 ετών μετά από μάχη με την ALS