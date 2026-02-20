











Στην πρώτη θέση της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News» (15,3%), καταγράφοντας μικρό αλλά καθοριστικό προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησαν το «Deal» (14,9%) και ο «Τροχός της Τύχης» (14,8%), διαμορφώνοντας μια εξαιρετικά κλειστή τριάδα στην κορυφή, όπου οι διαφορές κρίθηκαν στα δέκατα.

Ισχυρή παρουσία σημείωσε και το «Cash or Trash» (11,4%), ενώ το «The Chase» (10,5%) κινήθηκε επίσης σε διψήφια τροχιά.

Πιο πίσω βρέθηκαν το «Ρουκ Ζουκ» (8,8%) και το «5 x 5» (7,1%), με το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» (6,4%) και το «Η Κλεοπάτρα Ήταν Αντώνης» (6,2%) να ακολουθούν.

Χαμηλότερα κινήθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (13,0%) σε σχέση με προηγούμενες επιδόσεις τους, ενώ το «Στούντιο 4» (4,6%), οι «Καθαρές Κουβέντες» (3,4%), το «Το ’Χουμε!» (2,8%) και το «Beat My Guest» (1,6%) συμπλήρωσαν την κατάταξη.

Πηγή: tvnea.com