Την πρώτη θέση στη μεσημεριανή ζώνη κατέκτησαν οι «Αποκαλύψεις» (14,9%), διατηρώντας καθαρό προβάδισμα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» (10,4%), με διψήφιο ποσοστό και αισθητή απόσταση από τα υπόλοιπα προγράμματα.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Ώρα για Ψυχαγωγία» (4,7%), ενώ το «Live You» (4,0%) ακολούθησε σε παρόμοια επίπεδα.

Χαμηλότερα βρέθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» (3,3%), ενώ την κατάταξη έκλεισε το «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» (1,7%).



Πηγή: tvnea.com
