2026-02-21 07:38:04

Κεντρικός ομιλητής στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη και στην 88η Σύνοδο της Inland Transport Committee (ITC) ήταν ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.Η Επιτροπή Χερσαίων Μεταφορών (ITC) αποτελεί το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων στρατηγικής στον τομέα των μεταφορών στα Ηνωμένα Έθνη και λειτουργεί ως παγκόσμιος φορέας καθορισμού προτύπων για τις χερσαίες μεταφορές.« sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ