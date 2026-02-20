2026-02-20 16:49:25
Φωτογραφία για Νέα λίστα απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων του ΕΟΦ με έναρξη ισχύος από τις 22.02.2026

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2026



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ



Αριθμ. Πρωτ. 920



Προς : Εταιρείες Κατασκευής Λογισμικού Φαρμακείων



Κοινοποίηση: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας



Θέμα: «Νέα λίστα απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής

διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων του ΕΟΦ με έναρξη ισχύος από τις

22.02.2026»



Αγαπητοί Συνεργάτες,



Σας προωθούμε την νέα λίστα απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και...





.... ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων που εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και ισχύει από τις 22.02.2026, και παρακαλούμε όπως παραμετροποιήσετε τα προγράμματα σας ώστε κατά την πιθανή διαδικασία χορήγησης από τον φαρμακοποιό, σκευάσματος που εντάσσεται στη εν λόγω λίστα απαγόρευσης εξαγωγών εκτός της εκτέλεσης ηλεκτρονικής συνταγής (π.χ. με την προσκόμιση χειρόγραφης συνταγής), να εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη εργασίας του ενημερωτικό μήνυμα , ότι «πρόκειται για φαρμακευτικό σκεύασμα ενταγμένο στη λίστα φαρμάκων του ΕΟΦ περί απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης και χορηγείται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονική

συνταγή», όπως ορίζει η υπ΄ αριθμόν ΓΠ οικ. 798/05.01.2023 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας.



Με Εκτίμηση,

O πρόεδρος 

Απόστολος Βαλτάς



Ο γραμματέας

Εμμανουήλ Κατσαράκης





ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ by Farmakopoioi farmakopoioi


farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου μπλόκαρε τα έργα του Προαστιακού Δυτικής Αττικής – Έβαλε ανθρώπους πάνω στις γραμμές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου μπλόκαρε τα έργα του Προαστιακού Δυτικής Αττικής – Έβαλε ανθρώπους πάνω στις γραμμές
Αυτή είναι η ανακοίνωση του Star για τον Νίκο Μουτσινά
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτή είναι η ανακοίνωση του Star για τον Νίκο Μουτσινά
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/2/2026)
Πέμπτη, 19/2/2026: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 19/2/2026: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Βιονικό ρομπότ εντυπωσιάζει τους επιβάτες στο τρένο του Εαρινού Φεστιβάλ!
Βιονικό ρομπότ εντυπωσιάζει τους επιβάτες στο τρένο του Εαρινού Φεστιβάλ!
ΠΦΣ: Γιατί “κολλάει” το αίτημα ΦΥΚ στην πλατφόρμα – και τι ισχύει για παλιές/επαναλαμβανόμενες συνταγές (πριν 16/2)
ΠΦΣ: Γιατί “κολλάει” το αίτημα ΦΥΚ στην πλατφόρμα – και τι ισχύει για παλιές/επαναλαμβανόμενες συνταγές (πριν 16/2)
Μικρά Μπαλκόνια: 7 βασικά σημεία λειτουργικής διαμόρφωσης
Μικρά Μπαλκόνια: 7 βασικά σημεία λειτουργικής διαμόρφωσης
«Από Ήλιο σε Ήλιο»: Έρχεται η νέα δραματική σειρά εποχής της ΕΡΤ
«Από Ήλιο σε Ήλιο»: Έρχεται η νέα δραματική σειρά εποχής της ΕΡΤ
Φαίη Σκορδά για Ελένη Τσολάκη: Tης είπα, Έπρεπε να πας στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1
Φαίη Σκορδά για Ελένη Τσολάκη: Tης είπα, Έπρεπε να πας στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1