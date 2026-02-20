Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2026





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ







Αριθμ. Πρωτ. 920







Προς : Εταιρείες Κατασκευής Λογισμικού Φαρμακείων







Κοινοποίηση: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας







Θέμα: «Νέα λίστα απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής

διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων του ΕΟΦ με έναρξη ισχύος από τις

22.02.2026»







Αγαπητοί Συνεργάτες,







Σας προωθούμε την νέα λίστα απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και...







.... ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων που εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και ισχύει από τις 22.02.2026, και παρακαλούμε όπως παραμετροποιήσετε τα προγράμματα σας ώστε κατά την πιθανή διαδικασία χορήγησης από τον φαρμακοποιό, σκευάσματος που εντάσσεται στη εν λόγω λίστα απαγόρευσης εξαγωγών εκτός της εκτέλεσης ηλεκτρονικής συνταγής (π.χ. με την προσκόμιση χειρόγραφης συνταγής), να εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη εργασίας του ενημερωτικό μήνυμα , ότι «πρόκειται για φαρμακευτικό σκεύασμα ενταγμένο στη λίστα φαρμάκων του ΕΟΦ περί απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης και χορηγείται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονική

συνταγή», όπως ορίζει η υπ΄ αριθμόν ΓΠ οικ. 798/05.01.2023 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας.







Με Εκτίμηση,

O πρόεδρος

Απόστολος Βαλτάς







Ο γραμματέας

Εμμανουήλ Κατσαράκης













