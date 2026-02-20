2026-02-20 20:35:28
Πρόωρο τέλος φαίνεται πως μπαίνει στο μουσικό παιχνίδι “Beat my guest”, το οποίο δεν κατάφερε να μακροημερεύσει στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Μετά από μόλις πέντε επεισόδια, το κανάλι αποφάσισε να το αποσύρει από την καθημερινή του ροή, βάζοντάς το – τουλάχιστον προς το παρόν – στο συρτάρι.

Αν και το project ξεκίνησε με φιλοδοξίες, ήδη από τη δεύτερη ημέρα προβολής επιχειρήθηκε αλλαγή στη ζώνη μετάδοσης, σε μια προσπάθεια να βρεθεί καλύτερος «χώρος» στον ανταγωνισμό. Ωστόσο, τα ποσοστά τηλεθέασης παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα, χωρίς να δείχνουν σημάδια ανάκαμψης.

Χαρακτηριστικό είναι πως στα μέσα της εβδομάδας οι επιδόσεις κινήθηκαν κοντά στο 1% στο δυναμικό κοινό, ενώ και στο γενικό σύνολο τα νούμερα δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν αισθητά αυτό το όριο. Οι επιδόσεις αυτές φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις τελικές αποφάσεις.

Πέρα από τη χαμηλή τηλεθέαση, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε εσωτερικός προβληματισμός και για τη συνολική εικόνα του προγράμματος, τόσο σε επίπεδο μοντάζ όσο και ως προς τη χημεία και τη δυναμική του καστ.

Από την επόμενη εβδομάδα, τη θέση του παιχνιδιού στο πρόγραμμα αναλαμβάνει σε επανάληψη το Happy Traveller με τον Ευτύχη Μπλέτσα, ενώ στη συνέχεια θα προβάλλεται ελληνική ταινία. Η αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει τη διάρκεια της εκπομπής του Κώστα Τσουρού, η οποία παραμένει ως έχει.



