2026-02-12 13:43:59

Σε κατά προτεραιότητα εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο εισηγητή προχωρά η Επιτροπή Ανταγωνισμού για υπόθεση που αφορά τις αγορές παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων, καθώς και συντήρησης και επισκευής σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού.ertnews.grΗ διαδικασία κινείται στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 15 του ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.Διερεύνηση για πιθανή sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ