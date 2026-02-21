2026-02-21 13:55:13
Φωτογραφία για Σιδηρόδρομος σε αναμονή: Υποσχέσεις για το 2026, κενά στο σήμερα
Το δίκτυο της περιφέρειας «θυσιάζεται» συστηματικά με αναστολές δρομολογίων - Προτεραιότητα στον βασικό άξονα Αθηνών - ΘεσσαλονίκηςΥπό διαρκή συρρίκνωση τελεί ο ελληνικός σιδηρόδρομος, με τη μία αναστολή δρομολογίων να διαδέχεται την άλλη και το δίκτυο της περιφέρειας να «θυσιάζεται» συστηματικά στο όνομα της προτεραιότητας του βασικού άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Κώστας Ντελέζοςtanea.grΕνός
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/2/2026)
Ο ελληνικός σιδηρόδρομος σε νέα εποχή: Όλα τα τρένα σε ζωντανή σύνδεση στο κινητό μας
Ο ελληνικός σιδηρόδρομος σε νέα εποχή: Όλα τα τρένα σε ζωντανή σύνδεση στο κινητό μας
