Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Κοινωνία Ώρα MEGA
16.5%
Καλημέρα Ελλάδα
10.8%
Σήμερα
9.4%
Ώρα Ελλάδος
9.6%
Happy Day στον Alpha XIII
8.7%
Νωρίς – Νωρίς
3.0%
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
10 Παντού
9.3%
Αταίριαστοι
7.9%
Breakfast@Star
7.4%
Buongiorno
8.3%
Super Κατερίνα V
11.1%
Το Πρωινό
11.9%
Πρωίαν σε Είδον
2.2%
Μεσημεριανή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος
1.2%
Ώρα για Ψυχαγωγία
2.5%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
6.6%
Live You
5.1%
Αλήθειες με τη Ζήνα
5.6%
Αποκαλύψεις
13.6%
Απογευματινή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Στούντιο 4
6.2%
Καθαρές Κουβέντες
3.1%
Cash or Trash
10.3%
Live News
16.5%
Οικογενειακές Ιστορίες
10.8%
Deal IX
14.6%
Ρουκ Ζουκ
9.2%
5 x 5
3.6%
The Chase
16.5%
Τροχός της Τύχης
13.5%
Το ’Χουμε!
2.4%
Beat My Guest
1.1%
Ο Θύμιος τα ’Κανε Θάλασσα
4.7%
Διαχωρίζω τη Θέση μου
4.6%
Prime Time
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
The Floor
7.9%
Οι Γαμπροί της Ευτυχίας
8.3%
Έχω Παιδιά
7.3%
Το Σόι Σου VI
22.7%
Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος
6.7%
Η Κυρία του Κυρίου
9.4%
Μπαμπά Σ’ Αγαπώ
21.9%
Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
11.8%
Moonfall
8.4%
Real View
1.7%
VIP (E)
4.9%
Στην Πίεση
2.7%
Late Night
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Φως στο Τούνελ
16.0%
Batman Begins
9.0%
Στην Αγκαλιά του Φάνη
5.4%
