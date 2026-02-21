Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#c40000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1.2s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center} @media(max-width:600px){ .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }Πρωινή Ενημερωτική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Κοινωνία Ώρα MEGA16.5%Καλημέρα Ελλάδα10.8%Σήμερα9.4%Ώρα Ελλάδος9.6%Happy Day στον Alpha XIII8.7%Νωρίς – Νωρίς3.0%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-5410 Παντού9.3%Αταίριαστοι7.9%Breakfast@Star7.4%Buongiorno8.3%Super Κατερίνα V11.1%Το Πρωινό11.9%Πρωίαν σε Είδον2.2%Μεσημεριανή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος1.2%Ώρα για Ψυχαγωγία2.5%Όπου Υπάρχει Ελλάδα6.6%Live You5.1%Αλήθειες με τη Ζήνα5.6%Αποκαλύψεις13.6%Απογευματινή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Στούντιο 46.2%Καθαρές Κουβέντες3.1%Cash or Trash10.3%Live News16.5%Οικογενειακές Ιστορίες10.8%Deal IX14.6%Ρουκ Ζουκ9.2%5 x 53.6%The Chase16.5%Τροχός της Τύχης13.5%Το ’Χουμε!2.4%Beat My Guest1.1%Ο Θύμιος τα ’Κανε Θάλασσα4.7%Διαχωρίζω τη Θέση μου4.6%Prime TimeΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54The Floor7.9%Οι Γαμπροί της Ευτυχίας8.3%Έχω Παιδιά7.3%Το Σόι Σου VI22.7%Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος6.7%Η Κυρία του Κυρίου9.4%Μπαμπά Σ’ Αγαπώ21.9%Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι11.8%Moonfall8.4%Real View1.7%VIP (E)4.9%Στην Πίεση2.7%Late NightΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Φως στο Τούνελ16.0%Batman Begins9.0%Στην Αγκαλιά του Φάνη5.4%Πηγή: tvnea.com