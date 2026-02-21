2026-02-21 14:11:32

Το τρένο της ψηφιακής μετάβασης θα σφυρίζει από την ερχόμενη εβδομάδα στο… κινητό κάθε πολίτη. Με το railway.gov.gr να κάνει πρεμιέρα σε λίγα εικοσιτετράωρα, ο ελληνικός σιδηρόδρομος αφήνει πίσω του τις παθογένειες και περνά στην εποχή του real time ελέγχου.Εύα Παπαδάτουiapogevmatini.gr Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανοίγει τα χαρτιά του στην « sidirodromikanea

