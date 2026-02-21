2026-02-21 14:11:32
Φωτογραφία για Ο ελληνικός σιδηρόδρομος σε νέα εποχή: Όλα τα τρένα σε ζωντανή σύνδεση στο κινητό μας
Το τρένο της ψηφιακής μετάβασης θα σφυρίζει από την ερχόμενη εβδομάδα στο… κινητό κάθε πολίτη. Με το railway.gov.gr να κάνει πρεμιέρα σε λίγα εικοσιτετράωρα, ο ελληνικός σιδηρόδρομος αφήνει πίσω του τις παθογένειες και περνά στην εποχή του real time ελέγχου.Εύα Παπαδάτουiapogevmatini.gr Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανοίγει τα χαρτιά του στην « sidirodromikanea
Σιδηρόδρομος σε αναμονή: Υποσχέσεις για το 2026, κενά στο σήμερα
Σιδηρόδρομος σε αναμονή: Υποσχέσεις για το 2026, κενά στο σήμερα
ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ: Σχετικά με την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Τι ακριβώς προβλέπει ο νόμος και αν αυτός ο νόμος εφαρμόζεται στο Δημοτικό μας Συμβούλιο
ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ: Σχετικά με την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Τι ακριβώς προβλέπει ο νόμος και αν αυτός ο νόμος εφαρμόζεται στο Δημοτικό μας Συμβούλιο
