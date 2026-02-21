2026-02-21 09:48:17
Φωτογραφία για Your Face Sounds Familiar: Ποια τρία ονόματα «κλειδώνουν» για τον νέο κύκλο στον ΑΝΤ1



Το Your Face Sounds Familiar επιστρέφει δυναμικά στον ΑΝΤ1 και οι προετοιμασίες για τον νέο κύκλο έχουν ήδη ξεκινήσει με εντατικούς ρυθμούς. Οι άνθρωποι του σταθμού βρίσκονται σε διαρκείς επαφές με καλλιτέχνες, προκειμένου να «κλειδώσει» η δεκάδα των παικτών που θα ανέβουν στη σκηνή του επιτυχημένου show μεταμφιέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Zappit, τρία ιδιαίτερα γνωστά και αγαπητά πρόσωπα έχουν δώσει ήδη την αρχική θετική τους απάντηση για συμμετοχή. Ο λόγος για τον ηθοποιό Μέμος Μπεγνής, την τραγουδίστρια Μαριάντα Πιερίδη και την performer Idra Kayne, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονται ένα βήμα πριν από την οριστική συμφωνία, χωρίς ωστόσο να έχουν πέσει ακόμα οι τελικές υπογραφές.

Την ίδια ώρα, ο ΑΝΤ1 συνεχίζει τις συζητήσεις τόσο για τις υπόλοιπες θέσεις των διαγωνιζομένων όσο και για τη σύνθεση της κριτικής επιτροπής. Παράλληλα, σε εκκρεμότητα βρίσκεται και το πρόσωπο που θα αναλάβει την παρουσίαση του νέου κύκλου, διαδεχόμενο τη Μαρία Μπεκατώρου, η οποία έχει ταυτιστεί με την επιτυχία του format τα προηγούμενα χρόνια.

Το δημοφιλές show, που έχει χαρίσει υψηλές τηλεθεάσεις και αξέχαστες μεταμορφώσεις στο παρελθόν, αναμένεται να επιστρέψει στο πρόγραμμα μετά το Πάσχα, φιλοδοξώντας να κερδίσει ξανά το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.



Πηγή: tvnea.com
Ο χαρταετός στην ΕΡΤ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (20/2/2026)
