Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) και το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών (ΙΔΕΕΑΦ) έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν σε Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα:

«Tη διάθεση ΦΥΚ μέσω Ιδιωτικών Φαρμακείων»

που θα διεξαχθεί σε ζωντανή μετάδοση την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, και ώρα 16:00.

Σας περιμένουμε!

Στο σεμινάριο θα συζητηθούν:





• Επιστημονική ενημέρωση για τα φαρμακευτικά σκευάσματα ΦΥΚ (θεραπευτικές κατηγορίες και βασικά στοιχεία φαρμακοθεραπείας)

• Επικαιροποίηση στοιχείων φαρμακείων στην πλατφόρμα ΦΥΚ

• Διαδικασία διαχείρισης αιτήματος σε όλα τα στάδια (από την υποβολή έως την εκτέλεση της συνταγής)


