





Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) και το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών (ΙΔΕΕΑΦ) έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν σε Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα:



«Tη διάθεση ΦΥΚ μέσω Ιδιωτικών Φαρμακείων»



που θα διεξαχθεί σε ζωντανή μετάδοση την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, και ώρα 16:00.



Σας περιμένουμε!

Στο σεμινάριο θα συζητηθούν:







• Επιστημονική ενημέρωση για τα φαρμακευτικά σκευάσματα ΦΥΚ (θεραπευτικές κατηγορίες και βασικά στοιχεία φαρμακοθεραπείας)• Επικαιροποίηση στοιχείων φαρμακείων στην πλατφόρμα ΦΥΚ• Διαδικασία διαχείρισης αιτήματος σε όλα τα στάδια (από την υποβολή έως την εκτέλεση της συνταγής)





