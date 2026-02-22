2026-02-22 11:44:55
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) και το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών (ΙΔΕΕΑΦ) έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν σε Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα:
«Tη διάθεση ΦΥΚ μέσω Ιδιωτικών Φαρμακείων»
που θα διεξαχθεί σε ζωντανή μετάδοση την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, και ώρα 16:00.
Στο σεμινάριο θα συζητηθούν:
• Επιστημονική ενημέρωση για τα φαρμακευτικά σκευάσματα ΦΥΚ (θεραπευτικές κατηγορίες και βασικά στοιχεία φαρμακοθεραπείας)
• Επικαιροποίηση στοιχείων φαρμακείων στην πλατφόρμα ΦΥΚ
• Διαδικασία διαχείρισης αιτήματος σε όλα τα στάδια (από την υποβολή έως την εκτέλεση της συνταγής)
