Οι εντυπωσιακές Αμαρυλλίδες στολίζουν κήπους, μπαλκόνια και εσωτερικούς χώρους με τα ιδιαίτερα άνθη τους.

Ανάλογα με την ποικιλία τους, μπορούν να διακοσμήσουν πραγματικά τον κήπο, το μπαλκόνι σας ή το εσωτερικό του σπιτιού με τα πανέμορφα λουλούδια τους.

Γενικά χαρακτηριστικά

Βολβώδες που ανήκει στο γένος Hippeastrum με καταγωγή απο την Ν.Αμερική και περιλαμβάνει εκατοντάδες ποικιλίες που διαφέρουν κυρίως στις αποχρώσεις του λουλουδιών, που μπορεί να έχουν λευκό, κόκκινο, πορτοκαλί, μπορντώ, πρασινωπό, κίτρινο ή ροζ χρώμα, με πιο εντυπωσιακές τις υβριδικές δίχρωμες ποικιλίες.

Το είδος που βοτανολογικά αναφέρεται ως Amaryllis belladonna είναι διαφορετικό, κατάγεται από την Ν.Αφρική και παράγει άνθη ροζ χρώματος. Φυτεύεται αρχές της άνοιξης και η περίοδος ανθοφορίας του διαρκεί από το τέλος του καλοκαιριού έως το φθινόπωρο, σε αντίθεση με τις Αμαρυλλίδες Hippeastrum που φυτεύονται το φθινόπωρο και ανθίζουν από τις αρχές του χειμώνα έως την άνοιξη.

Η βλαστοί της Αμαρυλλίδας έχουν όρθια ανάπτυξη και το ύψος των βλαστών κυμαίνεται στα 30-40cm. Στην κορυφή κάθε βλαστού αναπτύσσονται από 4-6 άνθη αστεροειδούς σχήματος που σε διάμετρο, ανάλογα με την ποικιλία, μπορούν και να ξεπερνούν τα 20cm. Τα φύλλα που φύονται από την βάση του βολβού είναι λεπτά, λογχοειδή και με μήκος 20-30cm.

Αν και καλλιεργείται κυρίως ως φυτό εσωτερικού χώρου σε περιοχές με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες αναπτύσσεται το ίδιο ικανοποιητικά και σε εξωτερικό περιβάλλον, αρκεί να τοποθετηθεί σε φωτεινό αλλά προστατευμένο σημείο και χωρίς άμεση έκθεση στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

H Amaryllis belladonna με τα ροζ άνθη είναι φυτό εξωτερικού χώρου και θα πρέπει να τοποθετείται σε φωτεινές θέσεις προστατευμένες κυρίως από τον έντονο μεσημεριανό ήλιο του καλοκαιριού.

Φροντίδα Χώμα

Επιλέξτε για την Αμαρυλλίδα ένα εμπλουτισμένο φυτόχωμα εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου ανάλογα με τον χώρο που θα φυτέψετε του βολβούς.

Θέση

Ευδοκιμεί σε συνθήκες ηλιοφάνειας αλλά χωρίς άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Σε τακτά χρονικά διαστήματα η γλάστρα της θα πρέπει να περιστρέφεται, έτσι ώστε τα ανθικά στελέχη να αναπτύσσονται κατακόρυφα χωρίς να αποκτούν κλίση προς την κατεύθυνση του φωτός.

Φύτευση των βολβών

Το σημαντικότερο στην διαδικασία φύτευσης της Αμαρυλλίδας σε γλάστρα είναι ότι αυτή θα πρέπει να είναι μόνο 4-5cm μεγαλύτερη από την διάμετρο των βολβών, ώστε αυτοί να είναι "στριμωγμένοι" στο δοχείο φύτευσης. Τοποθετείστε τους βολβούς στο γλαστράκι, στο οποίο πριν θα έχετε προσθέσει μια στρώση χαλίκι για καλή αποστράγγιση και αφράτο φυτόχωμα, έτσι που ένα μικρό μέρος του βολβού να εξέχει από την επιφάνεια του χώματος.

Η καλλιέργεια της Αμαρυλλίδας, όπως και πολλών από τα βολβώδη είδη, μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσα σε νερό, αντί για χώμα. Χρησιμοποιείστε ένα ειδικό βάζο καλλιέργειας βολβών σε νερό, που βοηθά ώστε μόνο οι ρίζες και ένα μικρό τμήμα του βολβού να βρίσκονται μέσα στο νερό, έτσι ώστε να αποφευχθεί το σάπισμά του και αλλάζετε το νερό κάθε 3-4 ημέρες.

Πότισμα

Η Αμαρυλλίδα έχει ανάγκη από μέτριο πότισμα στο αρχικό στάδιο φύτευσης του βολβών και από ελαφρά εντονότερη υγρασία στην διάρκεια σχηματισμού των λουλουδιών. Ποτίζετε 1-2 φορές την εβδομάδα, στην διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού, ανάλογα και με την θέση που έχετε τοποθετήσει το φυτό και πάντα αφού το χώμα της έχει στεγνώσει.

Κλάδεμα

Η Αμαρυλλίδα δεν χρειάζεται κλάδεμα παρά μόνο αφαίρεση τυχόν μαραμένων - ασθενικών φύλλων. Όταν ξεραθούν πλήρως τα άνθη κόψτε το επίγειο τμήμα του φύτου και βγάλτε τους βλαστούς από το χώμα. Καθαρίστε τους από το χώμα, αφήστε για μερικές μέρες σε ένα σκιερό σημείο να στεγνώσουν πλήρως και αποθηκεύστε σε χάρτινες σακούλες ή κουτιά για να τους φυτέψετε ξανά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.



Ασφαλώς και οι βολβοί μπορούν και να παραμείνουν στο χώμα και το φυτό να ανθίσει και πάλι την επόμενη περίοδο.

Λίπανση

Χωρίς να της είναι απολύτως απαραίτητο ένα κοκκώδες ή υγρό λίπασμα για ανθοφόρα καλλωπιστικά ενισχύει την ανθοφορία της. Ξεκινείστε τις λιπάνσεις ένα μήνα μετά την φύτευση των βολβών και επαναλαμβάνετε έως το τέλος της ανθοφορίας κάθε 4-5 εβδομάδες.

Ανθοφορία – Πολλαπλασιασμός

Τα εντυπωσιακά λουλούδια της εμφανίζονται Μαϊο και Ιούνιο και επί αρκετές ημέρες διατηρούνται και τοποθετημένα σε βάζο.

Ο ευκολότερος τρόπος πολλαπλασιασμού της Αμαρυλλίδας είναι μέσω των βολβιδίων που αναπτύσσονται παράπλευρα του κεντρικού βολβού. Μετά την ολοκλήρωση της ανθοφορίας αφαιρέστε με μαχαίρι τα βολβίδια που έχουν αναπτυχθεί αρκετά και φυτέψτε σε γλαστράκια με εμπλουτισμένο φυτόχωμα.

Η Αμαρυλλίδα είναι δυνατόν να αναπαραχθεί και με τους μικρούς μαύρους σπόρους που περιέχονται στα λουλούδια της. Όμως η διαδικασία δεν είναι πάντα επιτυχής αφού κάποιες ποικιλίες παράγουν μη γόνιμους σπόρους, ενώ σπόροι υβριδικών ποικιλιών συχνά δημιουργούν φυτά διαφορετικής απόχρωσης σε σχέση με το μητρικό.

Σε μεγάλα ανθοπωλεία και φυτώρια εκτός από έτοιμα φυτά θα βρείτε ποικιλίες βολβών Αμαρυλλίδας για να προσθέσετε στο εσωτερικό του σπιτιού, τον κήπο ή το μπαλκόνι σας το πραγματικά πολύ εντυπωσιακό αυτό καλλωπιστικό.

