Διαβάζω ότι «τα Τμήματα Φυσικής θα κλείσουν το 2030» λόγω χαμηλής ζήτησης και κενών θέσεων. Οι εύκολες απαντήσεις είναι γνωστές: «είναι πολλά τα τμήματα» ή «φταίει η ΕΒΕ». Όμως το ζήτημα είναι βαθύτερο και αφορά τη σύνδεση των σπουδών με μια σαφή, σύγχρονη επαγγελματική προοπτική.Η αυξημένη προτίμηση προς τη ΣΕΜΦΕ και η αύξηση των βάσεων εισαγωγής δεν είναι τυχαία. Οι απόφοιτοι της ΣΕΜΦΕ αποκτούν integrated master και εγγράφονται στο ΤΕΕ, άρα διαθέτουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτό αναζητά ένας υποψήφιος όταν επιλέγει σπουδές — και προς αυτή την κατεύθυνση συχνά καθοδηγείται απο τους φροντιστες, γιατι τους φροντιστες ακουνε οι οικογενειες.Παράλληλα, παρατηρείται μια έντονη επικοινωνιακή προσπάθεια από τα Τμήματα Φυσικής (βίντεο προβολής, επισκέψεις σε σχολεία, ημερίδες). Η εξωστρέφεια είναι θετική, όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη θεσμική και ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών. Η ελκυστικότητα μιας σχολής δεν διασφαλίζεται με διαφήμιση, αλλά με ξεκάθαρο ακαδημαϊκό προσανατολισμό και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοιτων.Αν τα Τμήματα Φυσικής θέλουν να παραμείνουν ισχυρά, χρειάζονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις κατα την ταπεινή μου αποψη: πενταετές πρόγραμμα σπουδών με ενιαίο μεταπτυχιακό τίτλο και δημιουργία επιμελητηρίου φυσικών, στα πρότυπα του ΤΕΕ και της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.Η έρευνα είναι κρίσιμη, αλλά δεν αρκεί ως υπόσχεση όταν συνοδεύεται από μεγαλη επαγγελματική αβεβαιότητα και μηδενικες αποδοχες και μηδενικα δικαιωματα για τους ερευνητες. Η επιλογή σπουδών απο τις οικογενειες γίνεται με όρους μέλλοντος — και αυτό το μέλλον οφείλουν να διασφαλίσουν τα τμήματα Φυσικής.Υ.Γ. Και σε μια περίοδο όπου εφαρμόζεται αυστηρά το ν+2 και ήδη καταγράφονται μαζικές διαγραφές φοιτητών (ο μέσος ορος φοίτησης ήταν τα 8 χρονια), ποιος μαθητής θα επιλέξει ένα απαιτητικό Τμήμα Φυσικής για σπουδες, όταν θα φοβάται όχι μόνο αν θα βρει επαγγελματική διέξοδο, αλλά αν θα καταφέρει καν να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να παρει πτυχιο; Σε σχολειο δεν θα δουλεψει ο φυσικός, στα φροντιστήρια λαμβάνει 8 ευρω την ώρα και συχνά μαυρα μιας και δεν υπαρχουν καλες θεσεις για φυσικους εδω και πολλα χρονια, να μην παρει τουλαχιστον ενα πτυχιο για κορνιζα στο σαλόνι;